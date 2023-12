Gewusst? Hier wurden beliebte Weihnachts-Klassiker gedreht

TAG24 wirft einen Blick auf beliebte Weihnachtsfilme und ihre Drehorte. Welche Klassiker aus dem TV-Programm für Weihnachten wurden in Deutschland gedreht?

TV - Weihnachten gilt nicht umsonst als die schönste Zeit des Jahres. Auch die Fernsehmacher geben sich in diesen Tagen besondere Mühe, den Zuschauern eine Freude zu machen. Welche Weihnachtsfilme kommen bei den Deutschen am besten an und welche der Klassiker wurden an deutschen Drehorten gedreht?

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" darf zu Weihnachten nicht fehlen. In Tschechien und Moritzburg wurde der Film überwiegend gedreht. © WDR/DRA/ARD/dpa Laut einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2022 sind bei uns die beliebtesten drei Weihnachtsfilme:

"Der Kleine Lord"

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

"Der Kleine Lord"

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

"Kevin allein zu Haus" Regional kann sich die Reihenfolge der Top-3-Platzierungen unterscheiden. So hat wenig überraschend bei den Ostdeutschen der Märchenfilm-Klassiker Aschenbrödel die Nase vorn. Letzterer Fakt hängt sicher auch mit der Wahl der Drehorte zusammen. Denn "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" spielt zu großen Teilen rund um das über die Landesgrenzen hinaus bekannte Schloss Moritzburg bei Dresden. Einerseits lädt der Prinz (gespielt von Pavel Trávníček, 73) im Jagdschloss zum Ball. Dort verliert die Hauptdarstellerin (Libuše Šafránková, †68) auch ihren Schuh. Außerdem gehen der Prinz und seine Gefährten in den dortigen Wäldern auf die Jagd. Weitere Szenen wurden an der Burg Švihov in Tschechien aufgenommen, gar nicht so weit von der Grenze zu Deutschland entfernt.

Schloss Moritzburg ist Hauptschauplatz von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". © Norbert Neumann

"Die Weihnachtsgans Auguste" und "Obendrüber, da schneit es" wurden in Deutschland gedreht

Belvoir Castle ist der Ort, an dem der kleine Lord Ceddie auf deinen Großvater trifft. © Danny Lawson/PA Archive/dpa

Das Haus, das Kevin (Macaulay Culkin, 43) gegen die "feuchten Banditen" verteidigen muss, befindet sich in Winnetka, was sich unweit von Chicago befindet. © --/Disney+ /dpa