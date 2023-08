Dieser deutsche Schauspieler wäre vor 50 Jahren fast James Bond geworden

Die Produzentenfamilie Broccoli hatte einen Nachfolger für George Lazenby (83) gesucht, der nur ein einziges Mal, in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" (1969), in die Rolle von James Bond schlüpfen durfte. Anschließend übernahm noch einmal Sean Connery (†90), ehe Roger Moore (†89) erstmals in "Leben und sterben lassen" vor die Kamera trat.

Statt des deutschen Schauspielers hat allerdings Roger Moore (†89) die Rolle ergattern können. © AP/DPA

Für diese Episode hatte auch du Mont parat gestanden, doch daraus wurde nichts. Rückblickend sei er aber ganz froh darüber gewesen. "Meinem Charakter hätte es nicht gutgetan, James Bond zu werden. Wenn du mit 24 plötzlich Weltstar wirst - ich weiß nicht, ob man das so leicht wegsteckt", gestand er und lieferte auch gleich einen Grund mit: "Vielleicht wäre ich ein riesiges Ar...loch geworden. Also ein noch größeres als jetzt."

Weil er eben nicht James Bond wurde, zog der heute 76-Jährige nach Deutschland, ging in München an die Schauspielschule und erhielt anschließend seine ersten Rollen. Erst im Theater, dann in Film und Fernsehen (u.a. "Derrick"). Seine bekanntesten Rollen dürften in den Streifen "Der Winter, der ein Sommer war" (1976), "Das Boot" (1981) und "Otto - Der Film" (1985) gewesen sein.

Kurz vor der Jahrtausendwende folgte doch noch ein Hollywood-Auftritt. An der Seite von Tom Cruise (61) und Nicole Kidman (56) spielte er in "Eyes Wide Shut" mit.

Viel wichtiger für sein Leben sei aber eine andere Rolle gewesen. Weil er immer nur Bösewichte spielen durfte und er bereits die Abneigung der Menschen spürte, war die Rolle in "Der Schuh des Manitu" von Michael "Bully" Herbig (55) für ihn wie eine Befreiung gewesen. "Bully hat mein Leben verändert", erklärte du Mont. So, wie es fast auch die James-Bond-Rolle getan hätte, wenn er sie bekommen hätte.