Neuer 007 scheint gefunden! Diese jungen Hollywood-Superstars kämpfen um die Bond-Girl-Rolle

London - Seit einigen Wochen werden die Hinweise, dass Aaron Taylor-Johnson (33) der nächste 007 ist, immer konkreter. Seit jeher braucht der MI6-Agent aber auch immer wieder mindestens eine neue Dame pro Film an seiner Seite - jetzt spitzt sich auch die Besetzung des ominösen Bond-Girls zu. Angeblich stehen zwei gute Freundinnen in Konkurrenz um die Rolle!

"Sydney ist im Gespräch, aber so etwas hängt vom Zeitplan ab, wenn die Besetzung stimmt und der Regisseur sie für geeignet hält", sagte ein Insider.

Pikant: Die beiden kennen sich äußerst gut, sind privat befreundet. Immerhin verdanken Zendaya und Sweeney ihre Popularität beide zum Teil ihren Darbietungen in dem High-School-Drama "Euphoria".

Der britischen Daily Mail zufolge befinden sich mit Zendaya (27) und Sydney Sweeney (26) zwei junge Topstars im Rennen um die Position. Beide legten in den vergangenen Jahren kometenhafte Aufstiege hin, gehören mit Mitte 20 bereits zu den bekanntesten Schauspielerinnen des Planeten.

Joe Scarnici/Getty Images via AFP

Denis Villeneuve (56) ist derzeit sehr gefragt. © dpa/YNA

Doch Zendaya könnte ein Ass im Ärmel haben: Bond-Produzentin Barbara Broccoli (63) soll sich Denis Villeneuve (56) als Regisseur für einen kommenden 007-Streifen wünschen.

Villeneuve kennt Zendaya sehr gut, arbeitete zuletzt an den beiden "Dune"-Filmen mit der "Spider-Man"-Darstellerin und betonte stets, ihr Film-Verständnis und ihr Schauspiel sehr zu bewundern.

Doch ob der gefeierte Regisseur tatsächlich einen Bond-Film dreht, bleibt abzuwarten. "Das ist ihr [Barbara Broccoli, Anm. d. Red.] Traumszenario", so der Insider. "Aber da er sehr beschäftigt ist, könnte es schwierig sein, ihn zu verpflichten."

Und auch mit Zendaya und Sweeney könnte es - zumindest im kommenden Bond-Film - zu Zeitproblemen kommen. Beide sind äußert gefragt, sind an mehreren Projekten beteiligt. So unter anderem an der dritten "Euphoria"-Staffel, die 2025 endlich gedreht werden soll.