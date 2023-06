Johnny Depps Tochter: Darum ist Lily-Rose in ihrer neuen Serie so häufig nackt zu sehen

Lily-Rose Depp springt endlich aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern! In der HBO-Serie "The Idol" spielt die 24-Jährige einen aufstrebenden Popstar.

Los Angeles - Lily-Rose Depp springt endlich aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern! In der HBO-Serie "The Idol" spielt die 24-Jährige einen aufstrebenden Popstar. Dabei zeigt die Schauspielerin extrem viel nackte Haut - zu viel, wie einige Fans finden. Nun bezog sie Stellung zur Kritik an der Serie.

Lily-Rose Depp (24) und Abel Tesfaye alias The Weeknd (33) in "The Idol". © Eddy Chen/HBO Die Tochter von Hollywood-Superstar Johnny Depp (60) und der französischen Sängerin Vanessa Paradis (50) hat zwar schon den ein oder anderen Film in ihrer Vita stehen, doch kein Projekt war bislang so groß wie "The Idol". Für die Serie stand sie gemeinsam mit Pop-Superstars Abel Tesfaye alias The Weeknd (33) vor der Kamera. HBO investierte viel Geld, erhoffte sich eine neue Flaggschiffproduktion. Doch einige Zuschauer, allen voran die Fans von Lily-Rose, stören sich an der Menge von Sex- und Nacktszenen der jungen Darstellerin! Jocelyn, ihr Charakter, ist bemüht, es nach einem Nervenzusammenbruch wieder ganz nach oben zu schaffen und beginnt eine schwierige und sexuelle Beziehung zu dem Guru Tedros (Tesfaye). "Das bin alles ich. Ich liebe es, diese Art von Arbeit zu machen", erklärte Lily-Rose nun in Bezug auf die Kritik gegenüber der Sun.

Lily-Rose Depps Charakter Jocelyn zeigt in "The Idol" sehr viel nackte Haut. © Eddy Chen/HBO

Jocelyn will es nach einem Nervenzusammenbruch wieder an die Spitze der Branche schaffen. © Eddy Chen/HBO

Lily-Rose Depp: Nacktszenen sind "therapeutisch"

Jocelyn und Tedros kommen sich schnell näher. © Eddy Chen/HBO "Ich glaube nicht, dass daran etwas falsch ist. Und ich glaube nicht, dass etwas daran falsch ist, Spaß an dieser Art von Arbeit zu haben", führte die 24-Jährige aus. Für Lily-Rose wird dadurch gezeigt, was für eine Person Jocelyn ist und auch, wie sie wahrgenommen werden möchte. "Sie ist eine Performerin durch und durch, auch wenn sie alleine ist und nur in den Spiegel schaut." Die Depp-Tochter betonte: "Jedes Outfit und jede Interaktion und jedes Stück Nacktheit und all diese Dinge sind sehr beabsichtigt und waren mir wirklich wichtig." Es scheint so, als wolle sie hervorheben, dass sie zu derartigen Szenen nicht gedrängt wurde. "Ich fühle mich wirklich gut, nachdem ich solche Szenen gemacht habe, weil sie für mich etwas sehr Therapeutisches haben – und vielleicht mache ich diesen Job deshalb so gerne", erklärte sie. "Ich finde, dass diese Art von Arbeit wirklich heilsam ist."

Der Trailer zu "The Idol" mit Lily-Rose Depp und The Weeknd