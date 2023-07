"Oppenheimer" überrascht mit viel nackter Haut: Sex-Szenen sind "verdammt kraftvoll"

"Rated R" ist eine US-Altersempfehlung der Motion Picture Association, die vorsieht, dass Kinder unter 17 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen in den Film gehen dürfen.

Star-Regisseur Christopher Nolan (52, "Interstellar", "Inception", "The Dark Knight"-Trilogie) ist nicht gerade bekannt für explizite Liebesspiele in seinen Filmen. Deswegen war es auch eine große Überraschung, dass ausgerechnet "Oppenheimer" - ein Film über den gleichnamigen Wissenschaftler und die Erschaffung der ersten Atombombe - sein erster "Rated R"-Streifen seit mehreren Jahrzehnten werden würde.

Murphy (l.) bekommt am Set Anweisungen von Regisseur Christopher Nolan (52). © Universal Pictures. All Rights Reserved.

Der "Peaky Blinders"-Darsteller führte aus: "Und ich denke, wenn man es sieht, ist es so verdammt kraftvoll. Und sie sind nicht umsonst. Sie sind perfekt." Über seine Film-Liebschaft schwärmte er: "Florence ist einfach unglaublich."

Murphy betonte, Pughs Arbeit schon seit vielen Jahren sehr zu lieben. "Sie hat diese Präsenz als Person und auf der Leinwand, die atemberaubend ist. Der Einfluss, den sie [auf Oppenheimer] hat, ist angesichts der Größe der Rolle ziemlich verheerend."

"Oppenheimer", der auf der Biografie "American Prometheus" von Kai Bird and Martin J. Sherwin basiert, erschien am vergangenen Donnerstag in den Kinos. Alleine am ersten Wochenende spielte er rund 80 Millionen Dollar ein und übertraf damit sogar Nolan-Filme wie "Inception", "Tenet" und "Dunkirk".

Murphy wird indes bereits jetzt für seine Darbietung als brillanter, aber von Zweifeln zerfressener Wissenschaftler gefeiert. "Oppenheimer" - seine bislang mit Abstand größte Rolle - wird ihm aller Wahrscheinlichkeit nach seine erste Oscar-Nominierung einbringen.