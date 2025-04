"Schneewittchen"-Realverfilmung: Disney rechnet mit riesigem Millionen-Verlust

Rachel Zegler (23) verkörpert in "Schneewittchen" die namensgebende Hauptrolle. © Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am 20. März lief "Schneewittchen" in den deutschen Kinos an. Schon in den ersten Tagen wurde klar, dass das 250 Millionen Euro teure Filmprojekt seine Kosten nicht wieder einspielen wird.

Wie Deadline berichtet, wird die Disney-Produktion "nach Abzug aller Nebenkosten für Home Entertainment, Fernsehen und Disney+ einen geschätzten Verlust von 115 Millionen US-Dollar verzeichnen", wie es demnach aus Vertriebsquellen hieß.

Insgesamt geht man bei Disney von einem weltweiten Einspielergebnis von 225 Millionen Dollar für "Snow White" aus.

Seit Beginn der Produktion wird "Schneewittchen" von schlechter Presse und kritischen Fans begleitet.

Die Titelrolle besetzte Disney mit der 23-jährigen Rachel Zegler, die zur Hälfte kolumbianischer Abstammung ist. Das führte zu massivem Gegenwind, da Schneewittchens Haut laut Märchenvorlage eigentlich "so weiß wie Schnee" sein soll.