Tom Wlaschiha: Sachsens Hollywood-Star geht unter die Löwen - "Die Tiere können sich nicht wehren"

Los Angeles - Tom Wlaschiha (50) ist Sachsens wohl berühmtester Schauspiel-Export. Der in Dohna geborene Serien-Star schaffte sogar in Hollywood den großen Durchbruch. Doch für sein neustes Projekt stand er nicht etwa vor der Kamera, sondern hinter dem Mikrofon!

Tom Wlaschiha (50) ist nicht nur in Sachsen, sondern längst auch in Hollywood zu Hause. © Thomas Türpe

Durch seine Auftritte in "Game of Thrones" und "Stranger Things" wurde Wlaschiha auch international ein Star. Doch was viele gar nicht wissen: Der 50-Jährige ist auch als Synchronsprecher sehr gefragt.

"Als Schauspieler denkt man ja immer zuerst an Theater oder Film, aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten in dem Beruf", sagte der Sachse vor einigen Wochen im Gespräch mit TAG24.

So ist Wlaschiha auch in seinem neusten Film "The Bastard King" gar nicht auf dem Bildschirm zu sehen. Stattdessen spricht er den Erzähler.

Bei dem Film handelt es sich um eine Mischung aus Drama und Tierdokumentation. Ein ganzes Jahrzehnt lang lebte Naturfilmer Owen Prümm dafür in Tansania, umgeben von Löwenrudeln.

"Phänomenal" nennt Wlaschiha das dabei entstandene Bildmaterial.