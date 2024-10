Träller-Gaga auch bei "Joker: Folie à deux": Es reicht mit dem Musical-Wahnsinn!

Berlin - Eins, zwo, drei, vier, eine weitere Musikrevue tanzt durch die Tür: " Joker: Folie à deux " zieht aktuell das Publikum ins Kino . Es bekommt: einen balzenden Arthur Fleck aka der Joker (Joaquin Phoenix, 49 ) mit Harley Quinn (Lady Gaga, 38) in eingeschobenen Sing- und-Tanzeinlagen. Herbert Grönemeyer (68) würde nölen: Was soll das?

Sing's noch einmal, Fleck! Joker (Joaquin Phoenix, 49) und Harley Quinn (Lady Gaga, 38) in einer der unzähligen musikalischen Nummern. © Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures/dpa

Als der letzte Song gesungen, der Schwan vermutlich gestorben - aus Spoiler-Gründen bleibt es vage hier - stromern zwei US-amerikanische Besucherinnen jüngeren Jahrgangs aus dem Berliner Kino und postulieren punktgenau: Warum muss heutzutage jeder Film ein Musical sein?

Etwas muss also passiert sein. Irgendwann.

Eine Epiphanie, als sich Hollywoods Regie-Götter dachten: Das ist eine gute Idee. Ein Streifen über einen mordenden Psycho-Clown aus dem DC-Kosmos? Lasst ihn singen!

Gleiches Spiel bei "Emilia Pérez" von Netflix: Lieder in einem Oscar-Köder über einen mexikanischen Drogenbaron, der sich einer geschlechtsangleichenden Maßnahme unterzieht? Ja!

Was ist aus der guten, alten zwischenmenschlichen Kommunikation geworden? Reden. Ein bisschen Musik ist in Ordnung, peppt auf oder ändert die Spannung. "Goodbye Horses" in "Das Schweigen der Lämmer", "Great Balls of Fire" in "Top Gun: Maverick", oder "Que Sera Sera" in "Der Mann, der zu viel wusste", um nur drei zu nennen.

Ja, der hochgradig komplexe Charakter des vermeintlich affektinkontinenten Joker mag Sinatra, die Musik als Fluchtmotiv und zeitgleich Ausdruck einer Kritik an der neoliberalistischen Gesellschaft - kann man gelten lassen.

Dennoch ist es allzu unklar, zu willkürlich - egal, wie viel Sinn der Zuschauer darin finden soll oder will. Vor allem bei einer Spielzeit von weit mehr als zwei Stunden.