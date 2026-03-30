Klinik-Aufenthalt nach Beauty-Fail: So geht es Brenda Brinkmann jetzt

Köln - Nach einer Grübchen-OP endete Reality-Star Brenda Brinkmann (22) im Krankenhaus. Nach Tagen voller Schmerzen wurde sie nun entlassen.

Die Reality-TV-Bekanntheit Brenda Brinkmann (22) spricht nach den Komplikationen offen über ihre Erfahrungen mit dem Eingriff. © Bildmontage: Instagram/brenda_bkn

Was als einfacher Schönheitseingriff gedacht war, entwickelte sich für Brenda schnell zu einem echten Albtraum. Denn nur wenige Tage danach entzündeten sich ihre Wangen.

Die Schmerzen wurden laut Brenda so schlimm, dass selbst Medikamente kaum noch halfen. Auch auf der Seite zu schlafen, sei für die 22-Jährige nicht möglich gewesen.

Beim Notarzt ließ sich der TV-Star frühzeitig die Fäden ziehen. Kurz darauf ging es für sie direkt ins Krankenhaus.

Dort verbrachte Brenda rund drei Tage und meldetet sich nach ihrer Entlassung in ihrer Instagram-Story zu Wort. Wie sie selbst sagt, war lange völlig unklar, ob sie überhaupt schon nach Hause darf.

"Ich habe natürlich noch Wunden", erklärt die 22-Jährige. Mittlerweile gehe es ihr den Umständen entsprechend aber wieder gut. Schmerzmittel, Antibiotika und Magenschutz gehören jetzt erstmal weiter zu ihrem Alltag.