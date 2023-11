Lisha Savage legt in neuem Song ihre Seele offen: "Wir verstecken unsere Tränen"

Lisha Savage (37) macht jetzt auch Musik. Das Video zur Single "Tränen" ist am Sonntag erschienen. © Screenshot/Instagram/lishaandlou_the_originals (Bildmontage)

Lisha Savage erlangte mit lustigen YouTube-Clips gemeinsam mit ihrem Partner Lou Savage (33) Bekanntheit.

Nach Auftritten im "Sommerhaus der Stars" und aktuell beim "Promi-Büßen" erfüllte sich die 37-Jährigen jetzt einen Traum.

"Seit Jahren habe ich es vor mir hergeschoben, mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich nicht 'eine von vielen' sein wollte … Dann wurde mir klar, dass es egal ist, ob ich eine von vielen bin, solange meine Message eine andere ist", schrieb Lisha auf Instagram zu ihrem neuen Song.

Der "Bild"-Zeitung verriet die Influencerin darüber hinaus, dass sie ihre ersten Gesangsversuche schon in der ersten Klasse unternommen habe. Im Chor sammelte Lisha Bühnenerfahrung, in Berlin nahm sie über drei Jahre zweimal wöchentlich Gesangsunterricht.

Das Video zu "Tränen" ist in Grautönen gehalten, dazu performt die "Goodbye Deutschland"-Kandidatin im herabprasselnden Regen Zeilen wie "Diese Last so schwer, ich kann mich nicht befrei'n/Tränen fließen, ich kann nicht aufhören zu wein'".

Zu zeitgenössischem RnB-Sound singt Lisha von Enttäuschungen und dem Gefühl, trotz aller Anstrengungen nicht zu genügen. Zugleich geht es aber auch um den Versuch, stark zu sein und keine Schwäche zu zeigen. Das Resultat sind die im Song besungenen "Tränen im Regen".