Marie Nasemann über Hitze-Wochenende: "Mir macht das Angst"

Ihren Familienausflug nach Brandenburg konnte Model Marie Nasemann (35) nicht uneingeschränkt genießen. © Screenshot/Instagram/marienasemann, Katja Sponholz/dpa (Bildmontage)

Auf den ersten Blick wirken die Bilder der Fotoserie auf Instagram sehr idyllisch: Die Kinder spielen im Grünen, Ehemann Sebastian Tigges posiert in Badeshorts am See, Mama Marie liest am Ufer ein Buch.

Aber: Die Bilder sind von Anfang April, nicht etwa aus dem Hochsommer. In ihrem Post spricht Marie Nasemann von "Klimakatastrophentemperaturen".

"Mir macht das Angst. Und ich blende das Thema seit einiger Zeit einfach aus", schrieb die 35-Jährige. Zwar wisse sie um die reale Gefahr der Klimakrise, zugleich aber fresse der Familienalltag viel Zeit und Energie.

"Und gleichzeitig ist auch real, dass ich ständig energetisch am Limit bin mit zwei kleinen Kids und es aktuell nicht für mehr reicht, als möglichst viel Fahrrad oder Öffis fahren, Secondhand zu kaufen und Bio zu essen", gestand die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin.

Nach der Castingshow machte sich Nasemann einen Namen als Influencerin in den Bereichen Nachhaltigkeit, Feminismus, Elternschaft und Mental Health.