Mega-Hype um "Nightfever": Fans stürmen neue Show von Sam Dylan

Köln - Mit seiner neuen Reality-Talkshow "Nightfever" sorgt Sam Dylan (41) für ordentlich Gesprächsstoff in der Trash- TV -Welt. Der Andrang war offenbar so groß, dass sogar Serverprobleme entstanden.

Mittendrin statt nur dabei: Sam Dylan (41) führt erstmals als Moderator durch eine Reality-Sendung. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Die erste Folge von "Nightfever" ist seit Sonntagabend (12. April) draußen. Wie groß bereits jetzt der Hype um die neue Sendung ist, zeigen die Zuschauerzahlen des Streams.

In seiner Instagram-Story erklärte Sam: "Es ist so krass, der Server ist zusammengebrochen, weil über 50.000 in den ersten Minuten die Show sehen wollten."

Das Format gilt als "Deutschlands erste Reality-TV-Talkshow", in der Skandale ausdiskutiert und Enthüllungen publik gemacht werden sollen. Ähnlich wie der Kult-Show "Britt", nur eben mit bekannten Reality-Stars aus der aktuellen TV-Bubble.

Auch das Feedback der Zuschauer fällt bislang durchweg positiv aus. Von Fans heißt es unter anderem: "Next Level in der Trash-TV-Bubble" oder auch schlicht "erste Sahne".

Ein weiterer Pluspunkt: Anders als bei vielen anderen Streaminganbietern ist die Sendung auf ShowdownTV.com komplett kostenlos verfügbar.