Mega-Hype um "Nightfever": Fans stürmen neue Show von Sam Dylan
Köln - Mit seiner neuen Reality-Talkshow "Nightfever" sorgt Sam Dylan (41) für ordentlich Gesprächsstoff in der Trash-TV-Welt. Der Andrang war offenbar so groß, dass sogar Serverprobleme entstanden.
Die erste Folge von "Nightfever" ist seit Sonntagabend (12. April) draußen. Wie groß bereits jetzt der Hype um die neue Sendung ist, zeigen die Zuschauerzahlen des Streams.
In seiner Instagram-Story erklärte Sam: "Es ist so krass, der Server ist zusammengebrochen, weil über 50.000 in den ersten Minuten die Show sehen wollten."
Das Format gilt als "Deutschlands erste Reality-TV-Talkshow", in der Skandale ausdiskutiert und Enthüllungen publik gemacht werden sollen. Ähnlich wie der Kult-Show "Britt", nur eben mit bekannten Reality-Stars aus der aktuellen TV-Bubble.
Auch das Feedback der Zuschauer fällt bislang durchweg positiv aus. Von Fans heißt es unter anderem: "Next Level in der Trash-TV-Bubble" oder auch schlicht "erste Sahne".
Ein weiterer Pluspunkt: Anders als bei vielen anderen Streaminganbietern ist die Sendung auf ShowdownTV.com komplett kostenlos verfügbar.
"Nightfever": So lief die Auftaktfolge
In der ersten Folge hatten direkt zwei prominente Reality-Gesichter ihren großen Auftritt: Vanessa Ibrahimi und Serkan Yavuz (33), die seit einigen Tagen für Schlagzeilen rund um ihre turbulente Beziehung sorgen.
Denn am selben Tag, an dem die Fans von der Liebelei erfuhren, war sie auch schon wieder vorbei. Entsprechend blieben viele Fragen offen, die Sam in seiner Sendung gemeinsam mit den beiden klären wollte.
Am Ende räumte Serkan ein, sich nach der langjährigen Beziehung mit Ex-Ehefrau Samira (32) zu schnell in etwas Neues gestürzt zu haben. Er sei schlicht noch nicht bereit für eine neue Partnerschaft gewesen die Trennung erfolgte schließlich sogar per Telefon.
Die Folge selbst bot jede Menge Zündstoff: lautstarke Streitereien, viel Drama und überraschende Gastauftritte, etwa von Reality-Macho Umut Tekin (28), der ebenfalls kurzzeitig etwas mit Vanessa hatte.
Laut Sam Dylan soll es in der kommenden Woche genauso wild weitergehen – inklusive Lügendetektor-Test. Welche Stars diesmal dabei sein werden, bleibt wie schon bei Folge eins eine Überraschung.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa