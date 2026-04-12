"Du bist ein ekelhafter Hund": Umut geht auf Serkan los – Produktion muss eingreifen

München/Köln - Hahnenkampf in der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (41) . Zwischen Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) kracht es gewaltig. Auslöser dafür soll Serkans Umgang mit Frauen sein. TAG24 hat sich die Folge angesehen.

Bei "Nightfever" hagelt es schwere Anschuldigungen gegen Serkan Yavuz (33). © IMAGO / Panama Pictures

Dass Umut an der Sendung teilnahm, kam für alle Gäste unerwartet – denn der 28-Jährige war als Überraschung eingeladen. Wie er nach der Show auf Instagram verkündete, wäre er bei Serkans Anblick aber am liebsten Zuhause geblieben.

Dementsprechend schnell eskalierte die Situation bereits nach kurzer Zeit vor laufender Kamera: Umut schrie seinen Rivalen lautstark an, beide Seiten fingen an sich zu beleidigen.

Auslöser sei der Umgang des 33-Jährigen mit seiner Ex Vanessa Brahimi (29) gewesen. Zu Beginn der Beziehung überschüttete Yavuz diese offenbar mit übertriebener Zuneigung, nur um sie kurz darauf fallen zu lassen. Genau dieses Verhalten zeigte Serkan zuvor bereits gegenüber Umuts früherer Freundin Emma Fernlund (25).

"Du bist ein Lutscher! Du wolltest auch meiner Ex Emma einen Antrag machen! Willst du immer sofort jeder Frau einen Antrag machen?!", brüllte er sein Gegenüber nieder.

Serkans Meinung zu Umut zeichnete sich ebenfalls klar durch die Sendung: "Ich respektiere dich nicht." Dadurch eskalierte die Situation aber nur noch mehr. "Ich will es dir in deine Fre*** sagen, was für ein ekelhafter Hund du bist", konterte Umut.

Anschließend wurde es so hitzig, dass sogar Moderator Sam Dylan eingreifen musste. Nach etlichen "Ich sch*** auf dich"-Aussagen von Serkan stellte man schließlich die Mikrofone der beiden Streithähne ab. Während Umut sogar aufstand und auf Serkan losgehen wollte, musste Letzterer schließlich vom Produktionsteam aus dem Studio begleitet: werden: "Sonst hau ich ihm aufs Maul."