"Du bist ein ekelhafter Hund": Umut geht auf Serkan los – Produktion muss eingreifen
München/Köln - Hahnenkampf in der Reality-Talkshow "Nightfever" von Sam Dylan (41). Zwischen Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33) kracht es gewaltig. Auslöser dafür soll Serkans Umgang mit Frauen sein. TAG24 hat sich die Folge angesehen.
Dass Umut an der Sendung teilnahm, kam für alle Gäste unerwartet – denn der 28-Jährige war als Überraschung eingeladen. Wie er nach der Show auf Instagram verkündete, wäre er bei Serkans Anblick aber am liebsten Zuhause geblieben.
Dementsprechend schnell eskalierte die Situation bereits nach kurzer Zeit vor laufender Kamera: Umut schrie seinen Rivalen lautstark an, beide Seiten fingen an sich zu beleidigen.
Auslöser sei der Umgang des 33-Jährigen mit seiner Ex Vanessa Brahimi (29) gewesen. Zu Beginn der Beziehung überschüttete Yavuz diese offenbar mit übertriebener Zuneigung, nur um sie kurz darauf fallen zu lassen. Genau dieses Verhalten zeigte Serkan zuvor bereits gegenüber Umuts früherer Freundin Emma Fernlund (25).
"Du bist ein Lutscher! Du wolltest auch meiner Ex Emma einen Antrag machen! Willst du immer sofort jeder Frau einen Antrag machen?!", brüllte er sein Gegenüber nieder.
Serkans Meinung zu Umut zeichnete sich ebenfalls klar durch die Sendung: "Ich respektiere dich nicht." Dadurch eskalierte die Situation aber nur noch mehr. "Ich will es dir in deine Fre*** sagen, was für ein ekelhafter Hund du bist", konterte Umut.
Anschließend wurde es so hitzig, dass sogar Moderator Sam Dylan eingreifen musste. Nach etlichen "Ich sch*** auf dich"-Aussagen von Serkan stellte man schließlich die Mikrofone der beiden Streithähne ab. Während Umut sogar aufstand und auf Serkan losgehen wollte, musste Letzterer schließlich vom Produktionsteam aus dem Studio begleitet: werden: "Sonst hau ich ihm aufs Maul."
Serkan Yavuz soll auch Ex Vanessa betrogen haben
Zuvor konfrontierte Vanessa Brahimi ihren Ex-Freund, behauptete sogar, Serkan habe sie schwängern wollen. Das ehemalige Paar ist gerade mal drei Monate getrennt. Als Beweis präsentierte sie einen Chatverlauf, in dem er seiner Schwester geschrieben haben soll: "Ich werde diese Frau schwängern." Serkan versuchte zunächst, die Aussage zu bestreiten, doch Vanessa konfrontierte ihn direkt: "Hast du nicht deiner Schwester gesagt: Ich schwängere diese Frau?"
Gegenüber Show-Host Sam Dylan packte die 29-Jährige sogar noch pikantere Details aus: "Ich habe mich immer gefragt, warum er sofort Kinder will. Er hat mir gesagt, er will seine Vasektomie rückgängig machen." Auch betrogen haben soll Serkan Yavuz seine frühere Freundin.
"Mir wurde nach der Trennung gesagt, dass Serkan zeitgleich eine andere Freundin hat. Die Freundin hat sich aufgeregt, dass er mit mir in Lappland war", schilderte Vanessa.
Wie kam es zu Umut Tekins Ausraster?
Nach der Sendung beruhigten sich die Gemüter wieder und Umut erzählte, wie es zu solch einer Eskalation kommen konnte. "Es war das, was mich seit Wochen und Monaten getriggert hat. Ich habe den Alkohol bewusst weggelassen. Ich habe nichts getrunken oder sonst was. Ich bin gerade so unter Adrenalin. Ich komme her und rechne nicht damit, dass er hier ist und alles kam wieder hoch."
Serkans Verhalten gegenüber Vanessa löste bei Umut starke Emotionen aus. Er ist überzeugt, dass sein Rivale sich bereits während der Dreharbeiten zu "The Power" täglich an seine damalige Freundin Emma herangemacht habe. Genau deshalb machte ihn Serkans Verhalten "wirklich sauer".
Nicht nur das: Auch insgesamt soll die Beziehung während der Dreharbeiten alles andere als gut gelaufen sein. "Vor 'The Power' hatten Emma und ich eine sehr schlechte Phase gehabt. Ein Paartherapeut war auch bei uns", offenbarte Umut Tekin.
Titelfoto: Montage: IMAGO / Panama Pictures (2)