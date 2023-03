"187 Strassenbande"-Rapper Bonez verrät: So krass hat sich Gzuz im Knast verändert

Der Text lässt vermuten, dass Gzuz seine Haftstrafe gar nicht so gelassen nimmt, wie er es in der Öffentlichkeit immer vorgegeben hatte.

Im Januar musste Gzuz sich dann von seiner Frau und seinen zwei kleinen Töchtern verabschieden und seine Haftstrafe antreten. Zuvor veröffentlichte er noch den Song "Kein Plan", in dem es heißt: "Wie soll ich's dir beibring'n, dass vor dem Haus Polizei steht, dass ich vielleicht wieder mal reingeh?", in dem er versucht, die richtigen Worte für seine Kinder zu finden.

Auf die Frage eines Fans, was er Gzuz in diesem Moment am liebsten sagen würde, schrieb der 37-Jährige: "Hab gestern mit ihm telefoniert, er raucht nicht mal mehr Kippen und ist nur am Pumpen ... Haben nur gelacht und ich hab ihm so wenig zu sagen wie noch nie."

Dazu setzte Bonez gleich mehrere lachende Emojis und einige Herzchen. Und dann überraschte er mit der Aussage: "In diesem Moment ist er die beste Version von sich selbst."

Klingt so, als würde selbst Bonez in dem Knastaufenthalt seines Kumpels etwas Gutes sehen und diesen nun sogar befürworten.