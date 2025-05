Highfield, WGT und Rock'n'Roll: Auf diese Festival-Highlights könnt ihr euch in Sachsen freuen

Ein Highlight des Wave-Gotik-Treffen ist jedes Jahr das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park. © Jan Woitas/dpa

Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig lädt Fans der Szene in diesem Jahr zum 32. Mal ein. Vom 6. bis 9. Juni erwarten die Veranstalter rund 18.000 Besucher.

Die Events finden an rund 40 Veranstaltungsorten in und um Leipzig statt. Darunter sind der Agra-Messepark, die Peterskirche und das Alte Rathaus. Am Völkerschlachtdenkmal wird bekannte Filmmusik zu hören sein. Erstmals seit einigen Jahren werden auch wieder Konzerte im Parkschloss Markkleeberg stattfinden.

Ein Ticket für alle vier Tage kostet im Vorverkauf 170 Euro.

Den Besuchern wird Musik aus allen Richtungen der dunklen Szene geboten - unter anderem Gothic Rock, Electro, Dark Wave, Mittelalter Rock und Industrial.