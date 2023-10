"Hurricane-Abriss 2024!": Festival gibt 39 weitere Acts bekannt

Bei dem Open-Air-Festival werden mehr als 80.000 Besucher:innen erwartet. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bereits vor einigen Wochen hatten die Veranstalter:innen des Hurricane vier Headliner angekündigt: So sollen nicht nur Mega-Star Ed Sheeran (32, "Bad Habits"), sondern auch Rockröhre Avril Lavigne (39, "Sk8er Boi") und die Bands K.I.Z sowie Bring Me The Horizon in den Startlöchern stehen.

Am Donnerstag wurden nun noch 39 weitere Acts bekannt gegeben. "Und damit nicht genug: Wir haben bereits exklusiv die Tagesverteilung unserer Headliner für euch!", hieß es in einer Mitteilung bei Social Media.

So werde Ed Sheeran bereits am Freitag, Avril Lavigne und K.I.Z am Samstag und Bring Me The Horizon am Sonntag auf der Bühne stehen.

Zu den bekannte Headlinern gesellen sich dann noch unter anderem der Rapper Sido (42), The Offspring und Giant Rooks. Außerdem geben sich The Hives, Sum 41, und Kontra K in Scheeßel die Ehre.