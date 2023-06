Haftbefehl mit Drogen-Rückfall? Video macht Fans Sorgen

Frankfurt am Main - Müssen sich Fans ernsthafte Sorgen um ihren Lieblingsrapper Haftbefehl (37) machen? Nachdem sich der gebürtige Hesse im vergangenen Jahr eine ausgiebige Auszeit genommen hatte, scheint ein aktuelles Video darauf hinzudeuten, dass der Musiker weiterhin ein Drogenproblem hat.

Müssen sich Fans ernste Sorgen um Rapper Haftbefehl alias Aykut Anhan (37) machen? © Paul Zinken/dpa

Ans Licht kamen seine durchaus heftigen Eskapaden im Nachklapp eines verkorksten Konzertes in Mannheim, das er Anfang August 2022 bereits zum zweiten Mal absagen musste. Privataufnahmen zeigten damals, dass der Rapper auf der Bühne stehend kaum in der Lage war, sich auf den Füßen zu halten, geschweige denn einen Auftritt zu absolvieren.

In der Folge erlegte sich Aykut Anhan, wie der in Offenbach am Main geborene Musiker mit türkischen Wurzeln mit bürgerlichem Namen heißt, eine längere Pause auf. Zwischenzeitlich gab er sein Drogenproblem offen zu. Sein Suchtmittel: Lachgas!

Von der Modedroge, die herkömmlich unter anderem als Treibgas für Sprühflaschen, als Ballon-Füllmittel oder Narkosemittel, beispielsweise beim Zahnarzt, genutzt wird, habe der 37-Jährige teilweise bis zu 50 Flaschen am Tag konsumiert. Denn das Gas kann einen kurzen, aber durchaus intensiven Rausch hervorrufen, der schnell in eine Abhängigkeit treiben kann.

Als "Hafti", wie ihn Fans liebevoll nennen, im vergangenen Dezember unter anderem auch mit neuer Musik zurückkehrte, schienen die Sorgen vergessen und das Problem gelöst. Ein Auftritt in Frankfurt bei Rapper-Kumpel Azet (30, bürgerlich Granit Musa) bewirkte am Sonntag (11. Juni) aber das Gegenteil.

Ein kurzer Clip, der der Bild-Zeitung vorlag, zeigte den "Chabos wissen wer der Babo ist"-Interpreten mit einem verdächtigen schwarzen Luftballon im Mund, während er auf die Bühne flaniert.