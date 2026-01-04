Rares Familienfoto: Sonja Zietlow zeigt sich privat mit Ehemann

Köln - Sonja Zietlow (57) gönnt ihren Fans zum Start ins neue Jahr einen kleinen Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens.

Sonja Zietlow (57) begeistert seit Jahren als Dschungelcamp-Moderatorin und zeigt jetzt auch mal privat, wie gut gelaunt sie ins neue Jahr startet. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram postete die 57-Jährige zusammen mit Ehemann Jens Oliver Haas (59) und ihren beiden Hunden ein fröhliches Neujahrsfoto.

"Frohes neues Jahr! Gut gelaunt ins neue Jahr 2026", steht über dem Schnappschuss, auf dem das Paar ausgelassen auf einem Golfplatz hüpft. Die sportliche Kleidung sitzt und die Arme gehen wie bei einem Jubelschrei in die Luft.

Ein Bild, das zu Sonjas Energie wie die Faust aufs Auge passt. Genau das finden auch die Fans: "Du bist jedes Jahr das Highlight im Dschungelcamp", schreibt einer von ihnen.

Aber nicht nur Sonja mischt bei der erfolgreichen Serie im australischen Dschungel mit. Ihr Mann ist der Chefautor von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Zudem ist er die deutsche Stimme von Camp-Arzt Dr. Bob. Kein Wunder also, dass die beiden seit so vielen Jahren ein eingespieltes Duo sind.