"Nicht dein Ernst!": Estefania Wollny geht mit neuem Look aufs Ganze
Hückelhoven - Estefania Wollny (24) hat sich beim Friseur an einen komplett neuen Look gewagt und damit sogar ihren Stylisten kurz sprachlos gemacht.
Ihren Termin zum Umstyling im Salon von Friseur Salvatore Vincenzo Brancato teilte die 24-Jährige auf Instagram. Dort kündigte Estefania an, dass sie wieder Platin blond samt einer Haarverlängerung mit Extensions werden will.
Der Hairstylist macht daraufhin große Augen: "Nicht dein Ernst!". Letztendlich versucht er der Wollny-Tochter aber ihren aufwendigen Wunsch zu erfüllen.
Schließlich gehöre sie "zu einer der wenigen Menschen auf der Erde, die ihre Haare immer gut pflegt und regelmäßig zum Friseur kommt".
Gesagt, getan: Am Ende des Videos zeigt sich Estefania mit einer deutlich aufgehellten, kühleren Mähne. Ihre Haare fühlen sich laut ihr "sehr gut" an, und genau das stand auch für ihren Friseur im Mittelpunkt.
Der ist übrigens kein Unbekannter: Sylvana Wollny (34), twenty4tim (25) und Danni Büchner (48) saßen auch schon bei ihm auf dem Stuhl.
Estefania Wollny: Das halten ihre Fans von dem neuen Look
Im Netz gehen die Meinungen wie immer auseinander: Während sie einige mit "Du siehst mega aus" feiern, kommentieren andere deutlich kritischer.
"Boah, die wird ja auch immer künstlicher", schreibt ein User zu ihrem neuen Look. "Ich finde es schade, dass du jetzt aussiehst wie alle in Social Media", schreibt ein anderer.
Dabei hatte Estefania vor einiger Zeit schon einmal Platin blonde Haare. Ein Zeichen, dass die 24-Jährige sich sehr sicher ist mit ihrer neuen Haarpracht.
Das unterstützt auch Friseur Salvatore: "Für viele da draußen mag es zu hell sein, aber für uns ist es perfekt geworden!".
Veränderungen gehören für Estefania schon länger dazu. Zuletzt machte sie mit ihrer starken Gewichtsabnahme und einer Bauchstraffung Schlagzeilen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ estefaniawollny21