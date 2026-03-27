"Nein, tu das bitte nicht": Kandidatin schockt Guido im Shopping-Queen-Finale
Dinslaken - Im großen Finale von "Shopping Queen" im Ruhrgebiet (NRW) sorgt Kandidatin Britta (53) für den vielleicht wildesten Look der Woche und jede Menge Kopfschütteln bei Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60).
Die Woche steht unter dem Motto "Eleganz trifft Coolness - finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern". Für die letzte Kandidatin Britta aus Dinslaken wird die Shoppingtour dabei zur echten Gratwanderung.
Die 53-Jährige entscheidet sich für einen dunkelblauen Zweiteiler, der für Stil-Ikone Guido Maria Kretschmer eher nach Jogginganzug als nach elegantem Hosenanzug aussieht.
Noch deutlicher wird er mit einem Vergleich: Britta sehe aus wie "die Trainerin von einer Mannschaft aus dem Osten, die auch Anabolika geben".
Als wäre das noch nicht genug, kombiniert Britta ihr Outfit mit einer pinken Kappe mit der Aufschrift "Moin" und einem knalligen Schal. Für Guido ist spätestens da Schluss mit lustig.
"Nein, tu das bitte nicht", fleht er und schlägt die Hände vors Gesicht. Anschließend kommentiert er halb lachend, halb verzweifelt: "Ich hab immer gedacht, vielleicht höre ich bald auf, aber es ist noch lange nicht an Aufhören zu denken. Es ist noch viel zu tun in diesem Land."
"Shopping Queen": Laufsteg-Moment sorgt für überraschende Wendung
Britta ahnt während dem ganzen Shopping-Erlebnis nichts von Guidos Verzweiflung. Sie fühlt sich sichtbar wohl in ihrem Outfit und strahlt über beide Ohren.
Das rührt letztendlich auch Guido: "Sie ist ein strahlendes Vögelchen und ich weiß, der Look ist nicht meiner, aber auf jeden Fall macht es ihr unglaubliche Freude und jetzt muss ich mich ein bisschen zusammennehmen, dass ich ihr auch die Chance gebe, das zu machen."
Auf dem Laufsteg zeigt sich der Designer dann überraschend versöhnlich und findet sogar, dass Britta durch ihre herzliche und quirlige Art der bunte Look durchaus steht.
Ihre Mitstreiterinnen sehen das ähnlich: Von ihnen bekommt Britta überwiegend positives Feedback, am Ende reicht es jedoch nur für den letzten Platz der Woche.
Den Titel "Shopping Queen" im Ruhrgebiet sichert sich mit insgesamt 46 Punkten Melissa von Tag drei. "Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr bei VOX oder online über RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+