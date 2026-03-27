"Nein, tu das bitte nicht": Kandidatin schockt Guido im Shopping-Queen-Finale

Dinslaken - Im großen Finale von " Shopping Queen " im Ruhrgebiet ( NRW ) sorgt Kandidatin Britta (53) für den vielleicht wildesten Look der Woche und jede Menge Kopfschütteln bei Modedesigner Guido Maria Kretschmer (60).

Guido Maria Kretschmer (60) kann kaum fassen, welches Outfit Britta wählt. © RTL+

Die Woche steht unter dem Motto "Eleganz trifft Coolness - finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern". Für die letzte Kandidatin Britta aus Dinslaken wird die Shoppingtour dabei zur echten Gratwanderung.

Die 53-Jährige entscheidet sich für einen dunkelblauen Zweiteiler, der für Stil-Ikone Guido Maria Kretschmer eher nach Jogginganzug als nach elegantem Hosenanzug aussieht.

Noch deutlicher wird er mit einem Vergleich: Britta sehe aus wie "die Trainerin von einer Mannschaft aus dem Osten, die auch Anabolika geben".

Als wäre das noch nicht genug, kombiniert Britta ihr Outfit mit einer pinken Kappe mit der Aufschrift "Moin" und einem knalligen Schal. Für Guido ist spätestens da Schluss mit lustig.

"Nein, tu das bitte nicht", fleht er und schlägt die Hände vors Gesicht. Anschließend kommentiert er halb lachend, halb verzweifelt: "Ich hab immer gedacht, vielleicht höre ich bald auf, aber es ist noch lange nicht an Aufhören zu denken. Es ist noch viel zu tun in diesem Land."