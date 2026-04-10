"Nicht relevant genug": "Let’s Dance"-Kandidat teilt gegen Pietro Lombardi aus
Köln - Ärger zwischen "Let’s Dance"-Kandidat Milano (27) und Pietro Lombardi (33): Aus einer eigentlich harmlosen Instagram-Fragerunde ist plötzlich ein öffentlicher Schlagabtausch geworden.
Dabei hatte alles so unspektakulär angefangen: Pietro beantwortete in dieser Woche auf Instagram zunächst Fragen seiner Fans und verriet dabei sogar, dass er Milano über einen gemeinsamen Bekannten kennt.
Als er aber danach offenbar einen Blick auf seine Followerliste warf, bemerkte er, dass Milano ihm gar nicht mehr folgte. Für den DSDS-Star offenbar ein No-Go, das er direkt klären wollte.
In einer privaten Instagram-Nachricht schrieb Pietro an den französischen Rapper: "Ich habe gesehen, du hast entfolgt. Ich sag dir mein Bruder, das ist Kindergarten. [...] Du bist keine zwölf. Sag mir, was dich stört."
Milano veröffentlichte genau diese Nachricht anschließend öffentlich und machte damit den Chat für alle sichtbar. Er selbst zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt.
"Ich folge dir seit ein bis zwei Jahren nicht mehr", stellte der 27-Jährige klar.
"Entspann dich mal": Pietro fordert mehr Respekt von Milano
Rapper Milano, der sonst eher mit gefühlvollen Songs überzeugt, hat für Pietro offenbar nicht viel übrig: "Was du über mich redest, interessiert mich auch nicht. Dafür bist du einfach nicht relevant genug in meinem Alltag."
Dazu setzt er noch einen Seitenhieb hinterher: "Konzentriere dich lieber auf dein Ding, statt darauf, wer dir folgt."
Auch ein ironisch wirkendes Angebot lässt nicht lange auf sich warten: "Wenn du Ablenkung brauchst, sag Bescheid. Ich setze dich Freitag auf die Gästeliste bei 'Let’s Dance'."
Für Pietro definitiv eine Nummer zu viel. Der dreifache Vater ließ nicht lange auf sich warten und meldete sich erneut via Instagram zurück.
Dabei erinnerte er den 27-Jährigen daran, dass er schon etwas länger im Geschäft sei: "Hör mal, als du zehn Jahre alt warst, da habe ich schon eine Anfrage von 'Let’s Dance' bekommen. Ich hätte auch in deiner Staffel mittanzen können."
"Entspann dich mal", gibt Pietro dem aktuellen "Let’s Dance"-Kandidaten leicht angefressen zu verstehen.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa,Karl-Josef Hildenbrand/dpa