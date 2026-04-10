"Nicht relevant genug": "Let’s Dance"-Kandidat teilt gegen Pietro Lombardi aus

Köln - Ärger zwischen " Let’s Dance "-Kandidat Milano (27) und Pietro Lombardi (33): Aus einer eigentlich harmlosen Instagram-Fragerunde ist plötzlich ein öffentlicher Schlagabtausch geworden.

"Let’s Dance": Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt (36) wirbelt der Rapper Milano (27) aktuell über das RTL-Parkett. © Thomas Banneyer/dpa

Dabei hatte alles so unspektakulär angefangen: Pietro beantwortete in dieser Woche auf Instagram zunächst Fragen seiner Fans und verriet dabei sogar, dass er Milano über einen gemeinsamen Bekannten kennt.

Als er aber danach offenbar einen Blick auf seine Followerliste warf, bemerkte er, dass Milano ihm gar nicht mehr folgte. Für den DSDS-Star offenbar ein No-Go, das er direkt klären wollte.

In einer privaten Instagram-Nachricht schrieb Pietro an den französischen Rapper: "Ich habe gesehen, du hast entfolgt. Ich sag dir mein Bruder, das ist Kindergarten. [...] Du bist keine zwölf. Sag mir, was dich stört."

Milano veröffentlichte genau diese Nachricht anschließend öffentlich und machte damit den Chat für alle sichtbar. Er selbst zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt.

"Ich folge dir seit ein bis zwei Jahren nicht mehr", stellte der 27-Jährige klar.