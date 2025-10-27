 785

"Ocean's Eleven" in echt: So denkt "Meisterdieb" George Clooney über den Louvre-Raub

Schauspieler George Clooney wäre in seiner Rolle als Meisterdieb Danny Ocean wohl stolz auf die Louvre-Räuber.

Von Anika Stiller

Los Angeles - Als Meisterdieb Danny Ocean plante er selbst spektakuläre Diebeszüge, nun hat sich Hollywoodstar George Clooney (64) zu dem Louvre-Raub geäußert.

Schauspieler George Clooney (64) wäre in seiner Rolle als Meisterdieb Danny Ocean wohl stolz auf die Louvre-Räuber. (Archivbild)
Schauspieler George Clooney (64) wäre in seiner Rolle als Meisterdieb Danny Ocean wohl stolz auf die Louvre-Räuber. (Archivbild)  © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

"Ich meine, es ist schrecklich", sagte der 64-jährige Oscar-Preisträger dem US-Magazin "Variety". "Aber wenn man ein professioneller Dieb ist wie ich, war ich sehr stolz auf diese Typen."

Clooney spielte in den drei "Ocean's"-Filmen von 2001 bis 2007 den Meisterdieb Danny Ocean, der selbst große Diebes-Coups einfädelt.

Der Hollywoodstar lachte, als der Reporter sagte, dass viele den Louvre-Raub mit den "Ocean's"-Filmen verglichen hätten. Er erklärte, dass er sich kursierendes Video-Material von den Dieben auch selbst angesehen habe.

Für dieses Konzert sagte Montez seinen Urlaub ab: "Ich hatte wochenlang Angst"
Unterhaltung Für dieses Konzert sagte Montez seinen Urlaub ab: "Ich hatte wochenlang Angst"

"Ich meine, es ist ziemlich lustig, weil es wirklich am helllichten Tag passiert ist", fügt der Schauspieler hinzu. "Mit all den Touristen dort, weißt du."

George Clooney: "Ich meine, es ist ziemlich lustig"

Über einen Möbelaufzug waren die Täter in den Louvre eingestiegen.
Über einen Möbelaufzug waren die Täter in den Louvre eingestiegen.  © Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

Clooney spielte in den "Ocean's"-Filmen neben Stars wie Brad Pitt (61), Matt Damon (55) und Julia Roberts (57). Kürzlich wurde bekannt, dass die Gangster-Komödien-Reihe mit einem neuen Teil, "Ocean’s 14", fortgesetzt werden soll. Das Drehbuch dazu sei auch schon geschrieben, verriet Clooney nun.

Bei dem Einbruch in den Louvre am Sonntagmorgen vergangener Woche hatten vier Täter Schmuckstücke und Juwelen mit einem geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro erbeutet.

Das Einbrecher-Quartett war eine halbe Stunde nach Museumsöffnung dank eines Lastenaufzugs in die erste Etage des berühmten Museums gelangt und entkam auf Motorrollern.

Über 200.000 Euro Spenden: "Channel Aid" feiert erfolgreiches Comeback
Unterhaltung Über 200.000 Euro Spenden: "Channel Aid" feiert erfolgreiches Comeback

Am Wochenende hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa, Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Mehr zum Thema Unterhaltung: