"Ocean's Eleven" in echt: So denkt "Meisterdieb" George Clooney über den Louvre-Raub

Los Angeles - Als Meisterdieb Danny Ocean plante er selbst spektakuläre Diebeszüge, nun hat sich Hollywoodstar George Clooney (64) zu dem Louvre-Raub geäußert.

Schauspieler George Clooney (64) wäre in seiner Rolle als Meisterdieb Danny Ocean wohl stolz auf die Louvre-Räuber. (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

"Ich meine, es ist schrecklich", sagte der 64-jährige Oscar-Preisträger dem US-Magazin "Variety". "Aber wenn man ein professioneller Dieb ist wie ich, war ich sehr stolz auf diese Typen."

Clooney spielte in den drei "Ocean's"-Filmen von 2001 bis 2007 den Meisterdieb Danny Ocean, der selbst große Diebes-Coups einfädelt.

Der Hollywoodstar lachte, als der Reporter sagte, dass viele den Louvre-Raub mit den "Ocean's"-Filmen verglichen hätten. Er erklärte, dass er sich kursierendes Video-Material von den Dieben auch selbst angesehen habe.

"Ich meine, es ist ziemlich lustig, weil es wirklich am helllichten Tag passiert ist", fügt der Schauspieler hinzu. "Mit all den Touristen dort, weißt du."