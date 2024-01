75. Emmy-Verleihung: Das sind die strahlenden Gewinner des Abends!

Schauspieler Kielan Culkin (41), der jüngere Bruder von "Kevin - Allein zu Haus"-Kinderstar Macaulay Culkin (43), wurde zudem als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie ausgezeichnet, seine Kollegin Sarah Snook (36), die in der HBO-Produktion über eine mächtige und zerstrittene Medienfamilie seine Schwester spielt, erhielt den Preis als beste Hauptdarstellerin in der Kategorie.

Der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten wurde am Montagabend in Los Angeles verliehen.

Jeremy Allen White (32, l.) und Ebon Moss-Bachrach (46) wurden für ihre Rollen in der Comedyserie "The Bear" ausgezeichnet. © Ashley Landis/AP

In der Kategorie "Beste Comedyserie" durften die Darsteller und Produzenten der Restaurantserie "The Bear - King of the Kitchen" jubeln.

Die Dramedy-Serie über einen ehemaligen Chefkoch, der nach dem Tod seines Bruders dessen Sandwich-Restaurant in Chicago übernimmt, räumte zudem fünf weitere Preise ab: Der Star der Serie Jeremy Allen White (32) wurde als bester Hauptdarsteller geehrt, sein Kollege Ebon Moss-Bachrach (46) als bester Nebendarsteller.

Zudem sahnte die Disney+-Produktion Auszeichnungen für die beste Nebendarstellerin, das beste Drehbuch und die beste Regie einer Comedyserie ab.

Als Gewinner in der Kategorie "Beste Miniserie" wurde die Gesellschaftssatire "Beef" mit insgesamt fünf der begehrten Emmys prämiert. Sie erzählt in nur zehn Folgen die Geschichte von zwei fremden Autofahrern, die nach einem Unfall in aggressive Streitereien verfallen.