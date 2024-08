Adele in München! Heiratsantrag, Mega-Show und sehr viel Geduld nach Show-Ende

Nachdem in den vergangenen Tagen die Sonne das Sagen hatte und die Temperaturen teils jenseits der Marke von 30 Grad lagen, fällt das Wetter pünktlich zum ersten Konzert von Adele nicht mehr so sommerlich aus. Es kann krachen!

Dazu gehören neben Waffen, Messer und Sprays auch Cannabis, professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder, GoPros, Tablets, Selfie Sticks, Schirme, Knirpse, Fahnenstangen, Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner, Glasflaschen, Dosen, Speisen in Verpackungen, Rucksäcke, Koffer, große Taschen, Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen, Inline-Skates oder Rollschuhe, Skateboards, Fahrräder, Kinderwagen, Helme und Tiere. Erlaubt sind Taschen, die kleiner als DIN A4 (21x29.7 Zentimeter) sind.

Wer sich im Vorfeld einen Überblick über das Gelände verschaffen will, kann das mittels interaktiver Karte tun . Infos zu der An- und Abreise mit verschiedenen Verkehrsmitteln gibt es hier . Viele weitere Fragen werden hier beantwortet.

Das Konzert am heutigen Freitag ist das erste, neun weitere folgen am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August.

Ab vier Stunden bevor die 36-Jährige gegen 19.30 Uhr loslegen wird, können all diejenigen, die ein Ticket ergattern konnten, sich in der "Adele Word" entspannt einstimmen - und diese hat es in sich. Ob englisches Pub, "I drink wine"-Bar, Riesenrad oder Karussell: Was extra auf einem Gelände mit der Größe von rund 400.000 Quadratmetern und damit fast 60 Fußballfeldern aufgefahren wird, klingt wirklich beeindruckend. Doch kann am Ende auch das gehalten werden, was versprochen wird?

Es handelt sich um die einzigen Shows in ganz Europa, entsprechend groß war das Interesse im Vorfeld. Es kann also wenig überraschend bei der An- und vor allem der Abreise zu Problemen kommen. Die MVG hat immerhin Maßnahmen getroffen.

Ob diese auch ausreichen, kann nur der Härtetest zeigen. TAG24 ist mittendrin und hält Euch auf dem Laufenden.