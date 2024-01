"Alarm für Cobra 11"-Star Erdogan Atalay reagiert auf den Tod seines Serienkollegen

In einem Instagram-Post schrieb der 57-Jährige: "Es ist eine unfassbare, herzzerreißende Tragödie. All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte!"

Die genauen Hintergründe für die Katastrophe in der Karibik werden aktuell noch ermittelt. Unmittelbar vor dem Crash soll Pilot Robert Sachs (†) Schwierigkeiten an der Maschine festgestellt haben. Eine Rückkehr zum Start-Flugplatz misslang allerdings.

Der deutsche Schauspieler ist am Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Dazu veröffentlichte der gebürtige Hannoveraner mit türkischen Wurzeln ein altes Foto, welches die beiden Männer gemeinsam bei einer Szene im Rahmen der beliebten Actionserie zeigt.

Oliver erblickte am 3. März 1972 im niedersächsischen Celle das Licht der Welt. Mit 21 Jahren zog der Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Christian Klepser heißt, dann in die USA.

Dort wirke er an einigen namhaften Hollywoods-Produktionen mit. So spielte er beispielsweise an der Seite von George Clooney in "The Good German" und in "Operation Walküre" neben Tom Cruise.

Auch in "Rosamunde Pilcher" und "Der Bergdoktor" war der Schauspieler zu sehen.

Anfang der 2000er Jahre lernte er seine spätere Ehefrau Jessica Mazur (49) kennen. 2011 kam die erste Tochter zur Welt, zwei Jahre später folgte die zweite. 2021 soll Oliver die Scheidung eingereicht haben.