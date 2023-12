Alena Gerber feiert Weihnachten im Paradies: "Himmel auf Erden"

Model Alena Gerber (34) verbrachte die Weihnachtstage mit ihrer Familie auf den Malediven - und ließ ihre Fans via Instagram am Paradies teilhaben. © Fotomontage: Instagram/alenagerberofficial

Das Model packte ihre Koffer und verabschiedete sich mit Ehemann Clemens Fritz (43, Ex-Profi und jetziger Leiter Profifußball bei Werder Bremen) sowie der gemeinsamen Tochter (6) in den sonnigen Weihnachtsurlaub.

Bereits einen Tag vor Heiligabend ließ die 34-Jährige ihre Fans via Instagram mit einem Schnappschuss im knappen Bikini wissen, dass die Familie gut an ihrem Ziel angekommen war - dem "Himmel auf Erden", wie Alena schrieb.

An den Folgetagen versorgte die gebürtige Baden-Württembergerin ihre Community mit zahlreichen weiteren Fotos und Videos und verdeutlichte so, dass es sich bei der Destination, den Malediven, tatsächlich um das Paradies handeln könnte.

So posierte die Blondine nicht nur im schicken Kleid am malerischen Strand des Indischen Ozeans, sondern strahlte an Heiligabend auch neben ihrer Familie und mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf in die Kamera.

Am 1. Weihnachtstag gönnte sich das Model zudem einen entspannten Morgen und genoss auf der Terrasse ihrer Unterkunft die Aussicht und eine Tasse Kaffee - natürlich immer noch mit Weihnachtsmütze auf dem Kopf.