Alexander Klaws zeigt heißes Sixpack: Fans rasten aus!

Alexander Klaws (39) präsentiert sein Sixpack. © Instagram/alexanderklawsofficial

Von dem schüchternen Teenager, der 2003 den Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" holte, ist 20 Jahre später nicht mehr viel übrig.

Derzeit steht Alexander Klaws wieder als "Winnetou" bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg auf der Bühne. Für seine Rolle hat er sich ordentlich in Form gebracht. Das stellte der Musical-Darsteller nun mit einem heißen Schnappschuss auf Instagram unter Beweis.

Mit seinen rund 97.000 Followern teilte der einstige DSDS-Gewinner ein Foto, auf dem er im Badezimmer vor einem großen Spiegel posiert - und zwar oberkörperfrei! Im Hintergrund ist eine eingelassene Badewanne zu sehen. Doch die Follower haben nur Augen für eines: sein gestähltes Sixpack und seine breiten Oberarme!

Den sexy Schnappschuss knipste der 39-Jährige an seinem "Day Off". Wie er in der Bildunterschrift verrät, hat er seinen freien Tag erst mal mit einer Runde Fitness begonnen - das ist nicht zu übersehen!