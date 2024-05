French-Open-Teilnahme in Gefahr? Prozess gegen Alexander Zverev beginnt!

Hamburg/Berlin - Der Tennis-Star Alexander Zverev (27) muss sich wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt ab dem kommenden Freitag, 31. Mai, noch einmal vor einem Berliner Gericht verantworten. Ist damit auch seine Teilnahme bei den French Open in Gefahr?

Das Model Brenda Patea (30) tritt in dem Prozess gegen Alexander Zverev (27) als Nebenklägerin auf. © Screenshot/Instagram/brendapatea, Sven Hoppe/dpa (Bildmontage)

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Olympiasieger von Tokio wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 450.000 Euro verdonnert. Doch Zverev beteuerte seine Unschuld und legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Am Rande des Tennis-Turniers am Hamburger Rotherbaum hatte Zverev außerdem öffentlich erklärt: "Ich weise die Vorwürfe komplett zurück."

Das Gericht wies in der Prozessankündigung erneut deutlich darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung weiter die Unschuldsvermutung gegen den Tennis-Star gelte.

Schon am ersten Verhandlungstag soll Zverevs Ex-Freundin und Model Brenda Patea (30, "Germany's Next Topmodel"), mit der der Tennis-Star die gemeinsame Tochter Mayla (3) hat, vor dem Amtsgericht Tiergarten als Zeugin aussagen. Sie tritt außerdem als Nebenklägerin und mutmaßlich Geschädigte in dem Prozess auf.



Laut Wochenplan, den das Gericht jetzt veröffentlichte, sind bis zum 19. Juli dann insgesamt zehn Verhandlungstage angesetzt.

Doch ob Zverev überhaupt selbst zum Prozess erscheinen wird, ist eher fraglich ...