"Alles was zählt"-Star im Baby-Glück! Amrei Haardt zum ersten Mal Mutter geworden

Köln/Essen - In ihrer Rolle als Nathalie von Altenburg hat " Alles was zählt "-Schauspielerin Amrei Haardt ihr Baby verloren - im echten Leben ist zum Glück alles gut gelaufen und die 33-Jährige zum ersten Mal Mutter geworden.

Amrei Haardt (33) hält die Hand ihrer neugeborenen Tochter. © Montage: Instagram/Screenshot/ami_haardt

In ihrem jüngsten Instagram-Posting bestätigte die Nathalie-Darstellerin, dass ihre kleine Tochter auf der Welt ist. So teilte sie ein Video von der Hand der Neugeborenen, die neben den Händen der Eltern winzig aussieht.

"Danke, Universum", schrieb Amrei schlicht zu dem kurzen Clip.

Erst Anfang Mai hatte die AWZ-Beauty ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und war sogleich in die Babypause verschwunden. Seitdem hielt sie ihre mehr als 100.000 Instagram-Follower mit Fotos von ihrer wachsenden Babykugel auf dem Laufenden.

Nun können sie und ihr Ehemann Chris den eigenen Sprössling endlich im Arm halten. Von Fans und Amreis Serien-Kollegen gab es dafür zahlreiche Glückwünsche und liebe Nachrichten.

"Hand in Hand in Hand durchs Leben. Wie schön", kommentierte zum Beispiel Tatjana Clasing (59), die in der RTL-Vorabendserie die Simone Steinkamp spielt.