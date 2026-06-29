"Ein bisschen was getan": Amira Aly zeigt Babykugel, doch einige Fans reagieren besorgt

Köln - Erst im Mai hatte Amira Aly (33) ihre dritte Schwangerschaft öffentlich gemacht. Jetzt zeigt sie bereits stolz ihren Halbzeit-Babybauch. Doch ihre Fans sind besorgt.

Amira Aly (33) präsentiert im Netz stolz ihre gewachsene Babykugel. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Nach zwei gemeinsamen Söhnen mit Skandalcomedian Oliver Pocher (49) erwartet die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln aktuell den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Christian Düren (36).

Auf Instagram hält Amira ihre rund eine Million Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. "Halbzeit" schrieb sie jetzt zu einem Beitrag, der sie beim Sport zeigt und in welchem sie ihre deutlich veränderte Körpermitte präsentiert.

Zu Beginn des Vorher-Nachher-Clips ist zunächst noch der durchtrainierte flache Bauch der ehemaligen "Prominent"-Moderatorin zu sehen. Mit einem augenzwinkernden Emoji erklärt sie dazu: "Hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen."

Die neue Wasserstandsmeldung bezüglich ihrer wachsenden Babykugel kam beim Gros ihrer Follower sehr gut an. Über 10.000 Likes innerhalb weniger Stunden sprechen eine deutliche Sprache. Auch einige Promis meldeten sich unter dem Beitrag zu Wort.