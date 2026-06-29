"Ein bisschen was getan": Amira Aly zeigt Babykugel, doch einige Fans reagieren besorgt
Köln - Erst im Mai hatte Amira Aly (33) ihre dritte Schwangerschaft öffentlich gemacht. Jetzt zeigt sie bereits stolz ihren Halbzeit-Babybauch. Doch ihre Fans sind besorgt.
Nach zwei gemeinsamen Söhnen mit Skandalcomedian Oliver Pocher (49) erwartet die gebürtige Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln aktuell den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Christian Düren (36).
Auf Instagram hält Amira ihre rund eine Million Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. "Halbzeit" schrieb sie jetzt zu einem Beitrag, der sie beim Sport zeigt und in welchem sie ihre deutlich veränderte Körpermitte präsentiert.
Zu Beginn des Vorher-Nachher-Clips ist zunächst noch der durchtrainierte flache Bauch der ehemaligen "Prominent"-Moderatorin zu sehen. Mit einem augenzwinkernden Emoji erklärt sie dazu: "Hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen."
Die neue Wasserstandsmeldung bezüglich ihrer wachsenden Babykugel kam beim Gros ihrer Follower sehr gut an. Über 10.000 Likes innerhalb weniger Stunden sprechen eine deutliche Sprache. Auch einige Promis meldeten sich unter dem Beitrag zu Wort.
Fans von schwangerer Amira Aly sorgen sich um ihre Gesundheit
"Schöner denn je", lautete das süße Kompliment von "GZSZ"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (37). "Let's Dance"-Star Massimo Sinató (45) und "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen (55) hinterließen jeweils Herzchen-Emojis.
Es gab aber auch durchaus kritische Stimmen. Ein paar User sorgen sich nämlich um die Gesundheit der werdenden Mutter. Angesichts der extremen Temperaturen sei Sport mit dem Babybauch vielleicht "nicht die allerbeste Idee", so der Tenor.
Abseits des Clips hatte Amira nämlich kurz zuvor auch schon in einer Story preisgegeben, trotz ihrer anderen Umstände weiter sportlich aktiv zu sein. Dazu zeigte sich die Pocher-Ex beim Training mit Gewichten und grüßte: "Guten Morgen Sportsfreunde."
Den Betrachtern der Sequenz wünschte sie außerdem "fröhliches Schwitzen". Ob sie ihren dritten Sohn erwartet, oder ob das Ungeborene ein Mädchen ist, haben Amira und Bald-Papa Christian bislang übrigens nicht verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshot), Felix Hörhager/dpa