Pocher-Ex Amira lässt die Bombe platzen: "Ich habe einen neuen Mann an meiner Seite!"

Köln - "Ich habe ab sofort einen neuen Mann an meiner Seite!" Mit diesen Worten hat Amira Aly (32) bei ihren Fans jetzt für mächtig Wirbel gesorgt. Was steckt dahinter?

Zumindest eine Katze ist jetzt schonmal aus dem Sack. Amira ersetzt damit ab sofort Elena Gruschka, die schon bald als Moderatorin der Normalo-Staffel von " Big Brother " in Erscheinung treten wird.

Auf Instagram zeigte sich Amira jetzt allerdings schäkernd und innig vertraut mit einem anderen Herren an ihrer Seite. Dabei handelt es sich um Heiko Behr, den Gastgeber des erfolgreichen Podcasts "Mensch".

Nach der Trennung von Skandal-Comedian Oliver Pocher (46) fand die gebürtige Österreicherin in "taff"-Moderator Christian Düren (34) ihr neues Liebesglück. Das Techtelmechtel begann vor knapp zwölf Monaten in Südafrika. Seit Juli sind die beiden offiziell ein Paar.

Was die gebürtige Österreicherin über US-Präsident Donald Trump (78) zu sagen hat, erfahren "Mensch"-Hörer am kommenden Donnerstag. © Ben Curtis/AP/dpa

"Elena hat sich verabschiedet, hat andere Projekte. Aber meinem Team und mir war klar: Wir wollen, dass es weitergeht. Es ist natürlich erstmal krass, weil Elena 'Mensch' durch ihren Style geprägt hat", erklärte Behr zu der einschneidenden Veränderung.

Warum er sich als Ersatz ausgerechnet die Ex-Frau von Pocher ausgesucht hat, begründet der Podcaster so: "Ich hab' gedacht: Die kann das. Amira wird das anders machen, aber genauso ist ja auch super dann."

In dem kurzen Verkündungsclip klärt Amira ihrer Community auch noch darüber auf, was sie in Zukunft erwartet: "Für die Leute, die den Podcast noch nicht kennen: Darin wird jede Folge über einen Menschen gesprochen. Ausführlichst."

Ergänzend fügte ihr neuer Gesprächspartner noch hinzu: "Wir recherchieren erst richtig tief rein in die Biografie der Leute und danach urteilen wir richtig ab." Daraufhin muss die 32-Jährige laut auflachen: "Das ist genau mein Ding!"

Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Wie der Trailer bereits verrät, geht es in der ersten Episode mit Amira um niemand Geringeren als den neuen US-Präsidenten Donald Trump (78).