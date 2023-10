Amira Pocher stellt eigene Erziehung infrage: Hat sie ihre Kinder damit traumatisiert?

Dass es dabei allerdings so atemberaubend und heftig werden würde, dass die 31-Jährige ihre Erziehung kurzzeitig hinterfragt hatte, hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht.

Im Odysseum in Köln-Deutz begutachtete das Pocher-Trio nämlich die "Jurassic World Exhibition".

Samt ihrer beiden Söhne und jeder Menge Vorfreude erkundete die gebürtige Österreicherin am gestrigen Samstag die aufregende Welt der Dinosaurier.

Anlass für derartige Überlegungen und Gedankenspiele dürfte ihr jüngster Ausflug voller Abenteuer in den Kölner Westen gewesen sein.

Ihr Gesichtsausdruck verriet zwischenzeitlich, dass sich die 31-Jährige eine entscheidende Frage gestellt hatte. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher

Ihrer Ansicht nach überhaupt nicht! "Dann ist mir eingefallen, dass es ja meine sind 😂💪🏻😎 null Angst!! So cool", beruhigte sie ihre Fans - und auch ein Stückchen sich selbst.

Auch nach der Rückkehr ins frisch gemietete Eigenheim in Köln-Hahnwald meldete sich Amira noch einmal in ernsteren Tönen zu Wort.

"Wegen den Kindern müsst ihr selbst entscheiden, was ihr denen zutraut. Ich finde das schwierig für andere zu entscheiden."

Ihrer Meinung nach wüsste jede Mama und jeder Papa, was am besten für ihre Kinder sei und diese abkönnen und was nicht. Über ihre Jungs fand sie indes nur lobende und positive Worte. "Unsere Jungs sind grundsätzlich mega hart im Nehmen, die haben vor nichts Angst."

Die Unerschrockenheit dürften sie dabei von Papa Olli mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Der Comedian ließ sich erst kürzlich dazu hinreißen, alle gemeinsamen Fotos mit Ex Amira von seinem Insta-Profil zu löschen.