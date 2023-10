Oliver Pocher offenbar tief verletzt von Amira! Diesen krassen Schritt ging er nun

Köln - Das hat Oliver Pocher (45) bestimmt einiges an Überwindung gekostet! Der Comedian ist in den vergangenen Tagen offensichtlich den nächsten drastischen Schritt in Sachen Trennung gegangen.

Einzig die Hobby-Performance für den ZDF-Fernsehgarten - in der auch Amira mitgewirkt hatte - bleibt als letzte Erinnerung an vier gemeinsame Ehe-Jahre auf dem Profil des Komikers.

Der gebürtige Hannoveraner und Ex-Sidekick von Harald Schmidt (66) - der am Samstagmorgen noch für einen Trip nach Las Vegas 2024 die Werbetrommel gerührt hatte - machte in den sozialen Netzwerken nun kurzen Prozess und trennte sich ein kleines Stück mehr von seiner Amira.

Auf Instagram zeigten sich die beiden am heutigen Samstag in ungewohnter Rolle - nämlich alleine. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Pocher, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Schon in den vergangenen Tagen standen die gebürtige Österreicherin - die in den vergangenen Wochen ausgezogen und in eine ganz in der Nähe liegende Bude gezogen war - etwas auf Kriegsfuß.

Anlass für Unstimmigkeiten zwischen den Eltern zweier Söhne dürfte die ganz spezielle Einladung zum Geburtstag der nun 31-Jährigen gewesen sein. Vorab machte sie ihrem Ex klar, keine große Show zu veranstaltet und sich nicht ins Rampenlicht spielen zu wollen.

"Ich hatte nicht das Gefühl, da unbedingt hingehen zu müssen", resümierte Olli, der sich auf der Sause seiner Ex nicht blicken ließ.

Einen kleinen Seitenhieb im Sinne von "Ich freue mich aber, wenn sie Spaß hat" konnte er sich nicht verkneifen. Auch mit seinen gemischten Gefühlen in Bezug auf den neuen kuscheligen und zuckersüßen Mitbewohner seiner Ex-Lebensabschnittsgefährtin hielt der 45-Jährige nicht übern Berg.

Amiras Bruder schenkte seiner bildhübschen Schwester zum Einzug ins neue gemietete Eigenheim in Köln-Hahnwald kurzerhand ein süßes Kätzchen. "Man verschenkt keine Tiere", hieß es von Olli.

"Ich fand das komisch, total daneben und nicht besonders stilvoll." Wie praktisch, dass das kleine Kitten ohnehin nicht mehr auf seinem Insta-Profil zu sehen sein wird.