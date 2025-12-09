Traum zerplatzt: Amira Aly teilt bittere Nachricht zu Weihnachten

Köln - Ein geselliges Miteinander mit ihren Liebsten in ihrem festlich geschmückten neuen Zuhause, so hatte sich Amira Aly das anstehende Weihnachtsfest eigentlich vorgestellt. Doch daraus wird nichts, stattdessen droht die "Einsamkeit"!

Amira Aly (33) hatte sich das bevorstehende Weihnachtsfest ganz anders vorgestellt. © Instagram/amiraaly (Screenshot)

Die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) hat ihr Traumhaus in Köln in den vergangenen Wochen liebevoll dekoriert und geschmückt. Absolutes Highlight in diesem Jahr ist der vier Meter hohe Tannenbaum im Eingangsbereich.

"Ich wollte das erste Weihnachten in meinem eigenen Haus – im neuen Zuhause, das ich so liebevoll eingerichtet habe", offenbart Amira beim gemeinsamen Zimtsterne-Backen mit ihrem Bruder Ibrahim "Hima" Aly (34).

Obwohl die Zweifach-Mama als bekennender X-Mas-Ultra auch in diesem Jahr wieder alles mit großer Vorfreude bis ins kleinste Detail geplant hat - vom festlichen Geschirr bis hin zu den Serviettenringen - fällt die familiäre Tafelrunde offenbar ins Wasser.

Im Gespräch mit "Bunte" gab Amira jüngst spürbar traurig zu: "Nein, kommt keiner, kommt keiner! [Ich] sitze allein mit den Kindern zu Hause." Wie konnte das bloß passieren?