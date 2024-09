Nach Ehe-Drama mit Oliver Pocher: Zieht Amira Aly zurück nach Österreich?

Seit einem halben Jahr sind Amira Aly und Christian Düren schon zusammen - offiziell machten sie ihre Liebe vor zwei Monaten. © Jens Kalaene/dpa

Erst vor ein paar Wochen scheint sich der Streit-Schleier mit ihrem Verflossenen endgültig gelegt zu haben. Jetzt erwägt die Freundin von Moderator Christian Düren (33) offenbar einen Umzug.

Das brachte die Zweifach-Mama neulich selbst ins Gespräch, ließ mit verdächtigen Aussagen nämlich gewaltig aufhorchen.

Denn: Die 31-Jährige hat zuletzt ein Grundstück gekauft! Gemeinsam mit einem österreichischen Architekten plant sie aktuell ihre neue Bleibe in der Heimat.

Die soll sich entgegen zahlreicher Spekulationen aber nicht in Österreich befinden, sondern in Köln! Darüber klärte die 31-Jährige ihre Community zuletzt im Rahmen eines Trips auf.

"Ich bin gerade in Österreich angekommen, vor drei Stunden in Salzburg. Und jetzt gerade in Felden. Weil tatsächlich baue ich mein Haus in Köln mit einer österreichischen Firma." Aha!