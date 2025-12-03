Peinlicher Deko-Fauxpas beschert Amira böse Fan-Post: Konter der Pocher-Ex sitzt
Köln - Amira Aly zählt zu den größten Weihnachtsfans des Planeten: Ein peinlicher Deko-Fauxpas bescherte der 33-Jährigen jetzt allerdings viele bösartige Nachrichten!
Der erste Advent kam für die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (47) offenbar schneller als erwartet. Zwar hat Amira einen mehrere Meter hohen Christbaum in ihrem Haus aufgestellt, von einem Kranz mit vier Kerzen fehlt allerdings jede Spur.
Für einige Follower offenbar unverzeihlich. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin beispielhaft die Nachricht einer Userin, die sie dafür scharf attackiert. Zuvor hatte Amira zugegeben, dass sie den Adventskranz diesmal einfach vergessen habe.
Daraufhin bekam die gebürtige Österreicherin unter anderem dies zu lesen: "Wie kann man als Mutter zweier Kinder einen Adventskranz bitte vergessen? Das ist deutsche Tradition. Sehr peinlich. Gerade, wenn man Weihnachtsdeko bewirbt."
Amira reagierte allerdings gelassen auf die knüppelharte Kritik. "Meint ihr, Sonja würde umkippen, wenn sie wüsste, dass ich auch schon mal den Nikolaustag vergessen habe?", lautete ihr humorvoller Konter.
Als waschechter X-Mas-Ultra wollte sie die Scharte aber natürlich so schnell wie möglich auswetzen. Also lud sie wenig später noch ein kurzes Video für ihre Community hoch, in dem die fehlende Kranz-Kreation fertiggestellt wird.
Kinder von Amira Aly suchten am 1. Dezember vergeblich nach Elfen
"Ich hoffe, sie ist nicht mehr sauer auf mich und ich bin wieder eine gesellschaftstaugliche Mama", witzelte die Zweifach-Mama dazu. Platziert wurde die Kreation aus Zweigen sowie cremefarbenen Kerzen und Kugeln gut sichtbar auf dem Esstisch.
Abschließend gab Amira dann aber noch unverblümt zu, eigentlich kein großer Fan von Adventskränzen zu sein. "Ich habe immer Angst, dass die Bude abbrennt", begründete sie ihre Haltung. Von ihrer eigenen Arbeit zeigte sie sich aber begeistert: "Das sieht richtig hübsch aus!"
Der fehlende Adventskranz blieb jedoch nicht der einzige Fauxpas des Tages. Amira beichtete: "Dann ist mir heute was passiert. Ich sag noch meinem Sohn, am ersten Dezember kommen die Elfen. [...] Plötzlich weckt er mich und sagt: 'Mama, ich habe überall geguckt, die Elfen sind nicht da!'"
Eine unangenehme Situation, für die die Podcasterin aber eine kreative Lösung parat hatte. Zwar kamen die Elfen-Puppen etwas verspätet an, dafür hatten sie aber einen besonders aufwendigen ersten Streich im Gepäck.
Mit Plastikfolie, Schnee-Spray und viel Fantasie baute Amira in der Küche eine kleine Rutschbahn für die magischen Besucher. Zusätzlich stellte sie das Spielzeug ihrer Kinder in Tassen!
