Peinlicher Deko-Fauxpas beschert Amira böse Fan-Post: Konter der Pocher-Ex sitzt

Köln - Amira Aly zählt zu den größten Weihnachtsfans des Planeten: Ein peinlicher Deko-Fauxpas bescherte der 33-Jährigen jetzt allerdings viele bösartige Nachrichten!

Amira Aly (33) musste sich mal wieder bitterböse Kommentare ihrer Follower anhören. © Bildmontage: Instagram/amiraaly (Screenshots)

Der erste Advent kam für die zweite Ex-Frau von Oliver Pocher (47) offenbar schneller als erwartet. Zwar hat Amira einen mehrere Meter hohen Christbaum in ihrem Haus aufgestellt, von einem Kranz mit vier Kerzen fehlt allerdings jede Spur.

Für einige Follower offenbar unverzeihlich. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin beispielhaft die Nachricht einer Userin, die sie dafür scharf attackiert. Zuvor hatte Amira zugegeben, dass sie den Adventskranz diesmal einfach vergessen habe.

Daraufhin bekam die gebürtige Österreicherin unter anderem dies zu lesen: "Wie kann man als Mutter zweier Kinder einen Adventskranz bitte vergessen? Das ist deutsche Tradition. Sehr peinlich. Gerade, wenn man Weihnachtsdeko bewirbt."

Amira reagierte allerdings gelassen auf die knüppelharte Kritik. "Meint ihr, Sonja würde umkippen, wenn sie wüsste, dass ich auch schon mal den Nikolaustag vergessen habe?", lautete ihr humorvoller Konter.

Als waschechter X-Mas-Ultra wollte sie die Scharte aber natürlich so schnell wie möglich auswetzen. Also lud sie wenig später noch ein kurzes Video für ihre Community hoch, in dem die fehlende Kranz-Kreation fertiggestellt wird.