"Schwieriger Tag": Amira Aly vergießt bitterliche Tränen

Köln - Schwerer Tag für Amira Aly (33): Am 27.Dezember feiert ihr jüngster Sohn seinen fünften Geburtstag - allerdings ohne die Moderatorin, denn ihr Sprössling ist mit Papa Oliver Pocher (47) auf Reisen.

Amira Aly (33) verpasst den Geburtstag ihres jüngsten Sohnes. © Imago/Breuel Bild

Es sei ein "sehr, sehr schwieriger Tag" für die zweifache Mutter und zudem auch "wahnsinnig emotional", wie sie ihren rund eine Million Anhängern in einer Instagram-Story verrät.

Sie müsse auch aufpassen, wenn sie spreche, dass nicht gleich wieder die Tränen kullern. "Ich bin aufgewacht und hab, glaube ich eine Stunde geweint", gesteht die gebürtige Österreicherin.

Der Grund: Ihre Sprösslinge seien auf Bali. "Ich freue mich super für die Kinder, aber mein Kleiner hat heute Geburtstag, wird fünf und das ist dann doch nicht so einfach", so Amira.

Inzwischen verstehe sie daher auch ihre eigene Mama, die immer emotional am Geburtstag der Moderatorin werde. "Anfangs, als ich ausgewandert bin, hat sie immer ein Drama gemacht", gibt die 33-Jährige preis.

Es sei schmerzhaft, wenn das eigene Kind nicht da sei.