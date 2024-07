So reagiert Amira Pocher auf die Namens-Forderung von Noch-Mann Olli!

Das änderte sich allerdings am Samstag, als die 31-Jährige eine Story mit ihren rund 1 Million Instagram-Fans geteilt hatte, in der sie einigen Nachrichten von Usern gepostet hatte, die sie seit der Forderung ihres Ex-Mannes erreicht hatten.

In der jüngsten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" hatte der fünffache Vater sich "grundsätzlich dafür" ausgesprochen, dass Amira "wieder wechselt auf ihren ursprünglichen Namen" , was von der "Prominent"-Moderatorin zunächst mit eisernem Schweigen entgegengenommen wurde.

"So viel Meinung für so wenig Ahnung!", lautete das Statement der Zweifach-Mama, die sich von ihren Hatern jedoch nicht die Laune verderben ließ.

Ob die Kritik vielleicht auch daher rührt, dass Olli in der letzten Folge seines Podcasts angedeutet hatte, Amira wolle sich mit seinem Namen bereichern? "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist", hatte der Comedian erklärt.

So verbrachte Amira den restlichen Samstag mit Bruder Hima (33), wie sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story gezeigt hatte, genoss das heiße Sommerwetter in Köln und hüpfte bei feinstem Wetter in den heimischen Pool.