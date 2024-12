TV-Hammer um Pocher-Ex Amira Aly: Nächster Job weg, Ende schon in dieser Woche!

Klingt ganz danach, als hätte die Wahl-Kölnerin bereits den nächsten Job im gleißenden Scheinwerferlicht in Aussicht. Ihre konkreten Pläne verriet Amira aber nicht, stattdessen dankte sie dem "Prominent"-Team für die "wundervolle Zeit".

Doch damit ist jetzt Schluss! "Nach drei wunderschönen Jahren verlasse ich die Sendung zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch", offenbarte Amira jetzt gegenüber " Bild ". Ihre letzte Sendung wird die Zweifach-Mama bereits am kommenden Sonntag haben.

Seit 2022 verstärkte die gebürtige Österreicherin das Moderations-Team des VOX-Boulevardmagazins "Prominent", nachdem Amiaz Habtu (47) ausgestiegen war. Fortan an war Amira immer im Wechsel mit ihrer Kollegin Laura Dahm (38) zu sehen.

Amira und Neu-Freund Christian Düren (34) feiern beim Mon-Cheri-Barbaratag im Schloss Nymphenburg. © Hörhager/dpa

Offenbar will die 32-Jährige ihr Leben nach Oli von der Sohle aus neu strukturieren. Wie "Bild" weiter erfahren haben will, beendete sie nicht nur die Zusammenarbeit mit VOX, sondern auch die mit ihrem Kölner Management, welches auch ihren Ex-Mann berät.

Bis vor einigen Monaten war dort auch noch Amiras neuer Lebensgefährte Christian Düren unter Vertrag. Der 34-jährige "taff"-Moderator wechselte jedoch die Agentur, nachdem die Beziehung zur Pocher-Ex offiziell verkündet worden war.

Zur großen Überraschung ihrer Fans war Amira zuletzt auch schon aus ihrer Kosmetikfirma "Faible" ausgestiegen. Das Unternehmen wird nun tatsächlich von Oli weitergeführt - ein weiterer Affront gegen seine zweite Ex-Frau.

Über die vielen Veränderungen merkte Amira in ihrem Podcast "Liebes Leben" vor wenigen Wochen vielsagend an: "Es ist so ein schönes Gefühl, sich von Dingen, die nicht gesund sind, die einem nicht guttun und die einem sogar sehr viel Ärger eingebrockt haben, zu trennen."