Andreas Robens über schwere Kindheit: "Bin ab 12 Jahren nicht mehr ins Schwimmbad gegangen"

Mallorca - Groß, breit, muskulös – dies sind sicher die ersten Worte, die Fans einfallen, wenn sie das Aussehen von Andreas Robens (58) beschreiben sollen. So war das allerdings nicht immer – und darunter litt das Selbstbewusstsein des Auswanderers schrecklich.

Klein und schmächtig – von wegen! Andreas Robens (58) ist mittlerweile überglücklich mit seinem Körper. © Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens

In der USA-Sondershow zu den "Goodbye Deutschland"-Stars Andreas und Caro (45) berichtete der Bodybuilder, dass er als Jugendlicher große Komplexe hatte. Der Grund: Er war wirklich unzufrieden mit seinem Körper.

In einem am heutigen Mittwoch erschienenen Interview mit der Mallorca-Zeitung ging er näher auf das Thema ein.

So gab er an, dass er in seiner Schulzeit viele Probleme gehabt habe, aufgrund seines Gewichts teilweise sogar gemobbt wurde. Damals war er nämlich sehr dünn.

Das ging sogar so weit, dass er mit zwölf nicht mehr ins Schwimmbad gehen wollte. "Auch andere Orte, an denen man keine längeren Klamotten anhaben konnte, habe ich gemieden", so Andreas.

Kein Wunder also, dass in ihm schon früh das Bedürfnis aufkam, sich optisch zu verändern. Sein großes Vorbild dabei: Arnold Schwarzenegger! "Ich wollte so aussehen wie er."

Mit 14 begann er schließlich mit seinem Bruder ins Fitnessstudio zu gehen. Viel gebracht habe das damals jedoch noch nicht, da er keine Ahnung hatte, wie er seinen Körper richtig trainieren musste.