Goodbye Deutschland: Kehren Caro und Andreas Robens Mallorca den Rücken?

Andreas (57) und Caro Robens (44) sind vom Gold's Gym in L.A. fasziniert. © RTL/99pro media

"Ich bin hier wie ein Kind im Bonbon-Laden. (...) Ist einfach das geilste Studio der ganzen Welt", freut sich Andreas in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge bei einem Besuch im berühmten Gold's Gym in L.A. Das wohl berühmteste Mitglied in dem angesagten Fitnessclub ist niemand Geringerer als Arnold Schwarzenegger.

Doch als die Robens begeistert mit dem Training loslegen wollen, erfahren sie, dass sie Arnie um nur eine Stunde verpasst haben. Trotzdem sind die beiden Fitness-Profis vom riesigen Gym und seinen Geräten beeindruckt. Immerhin ist das Gold's siebenmal größer als ihr eigenes Fitnessstudio auf Mallorca.

"Wir brauchen einfach mehr Platz. (...) Wir brauchen eine neue Location", findet Andreas, der am liebsten sofort nach L.A. auswandern würde.