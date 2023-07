Andrej Mangold und seine Anni gehen den nächsten Schritt: "Es war voll harmonisch"

Ex-Bachelor Andrej Mangold (36) mit seiner Freundin Annika Jung (33). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dregold

Noch vor kurzem zeigte sich "Dregold" verliebt wie am ersten Tag. Auf die Frage, wie es in der Beziehung laufe, gab es vom ehemaligen Basketball-Profi eine ganz klare Antwort: "Überragend! Bin so happy mit Annika, eine wundervolle Frau, die mich sehr glücklich macht ❤️ Hatten übrigens letztens unser Einjähriges."

Zwar wurde der Ton anschließend etwas rauer - allerdings vonseiten seiner Freundin Annika. Doch auch diese richtete liebevolle Worte an ihren Auserwählten. "Auch wenn ich dir manchmal den Hals umdrehen könnte, bin ich unglaublich froh und dankbar, dich zu haben ❤️", schrieb die 33-Jährige.

Und nun hat das Paar den nächsten Schritt gemacht. "So ein kleines Update. Wir sind seit 11.30 Uhr unterwegs, also fast zwölf Stunden. Absolute Katastrophe die Fahrt. Wir haben fast fünf Stunden bis zur Grenze gebraucht, weil einfach alles dicht war", teilte Andrej seinen rund 262.000 Followern auf Instagram mit.

Doch dann plauderte der Ex von Jennifer Lange (29) eine Neuigkeit aus.