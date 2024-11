Morddrohung gegen Ex-Bachelor: Jetzt spricht Andrej Mangolds Freundin über die schwere Zeit

Köln - Nach langer Abwesenheit ist der Ex-" Bachelor " Andrej Mangold (37) wieder in der TV-Landschaft zu sehen. Allerdings hat der frühere Basketball-Profi eine schwere Zeit hinter sich. Über diese spricht seine Freundin Annika Jung (34) nun offen und ehrlich.

Sie glaube, dass viele Menschen, die sich online stark fühlen würden, keine Vorstellung davon haben, welchen Schaden so ein Shitstorm anrichten könne.

Allerdings erinnere sie sich genauestens an die Geschehnisse und das, was ihr Liebster in dieser Zeit habe durchmachen müssen, wünsche man niemandem. "Beleidigungen, Morddrohungen und dieser Hass, der im Internet immer noch kursiert, sind absolut inakzeptabel."

Anschließend trat Annika in sein Leben, Vorurteile aufgrund der vorgefallenen Dinge hatte sie jedoch nicht. "Nein, ich hatte keine Bedenken", gibt die 34-Jährige im Gespräch mit InTouch zu.

Aktuell ist der frühere Basketballprofi in der Sport-Reality-Show "Exatlon Germany" zu sehen. © -/Acunmedya/Sport1/dpa

"Es gibt bereits tragische Beispiele dafür, wie Menschen durch Cybermobbing an den Rand der Verzweiflung oder sogar in den Tod getrieben wurden", so Annika.

Vor allem, dass auch die Familie des früheren Basketballprofis Zielscheibe dieser Angriffe wurde, sei für ihn besonders schmerzhaft gewesen.

Sie selbst habe Andrej "als Privatperson ohne Vorurteile kennengelernt und durfte von Anfang an einen tiefen Blick in sein wahres Ich werfen", führt der Social-Media-Star aus.

Er sei für sie "ein wunderbarer Mensch mit den richtigen Werten und einem großen Herzen" und die 34-Jährige wünsche sich, "dass andere das in ihm sehen könnten, was ich sehe - und ihn nicht nur durch das verzerrte Bild beurteilen, das in unvorteilhaft geschnittenen TV-Shows entsteht".