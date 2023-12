Angelina Kirsch teilt heißen Schnappschuss mit wichtiger Botschaft!

Angelina Kirsch (35) hat eine Botschaft an ihre Fans. © Screenshot/Instagram, angelina.kirsch

Mit ihren mehr als 200.000 Followern auf Instagram teilt sie immer wieder Tipps und Ratschläge zum Thema "Body Positivity" und ermutigt ihre Fans, sich in ihrem Körper wohlzufühlen - so, wie er ist.

Dass Selbstliebe aber nicht nur mit dem Aussehen zu tun hat, weiß das Model ganz genau. In Angelinas neuestem Beitrag geht es vielmehr um mentale Stärke.

Die "The Taste"- Moderatorin teilte ein Foto, auf dem sie in einem schwarzen Netz-Badeanzug auf einer Steinmauer sitzt, über die in dem Moment eine große Welle schwappt. Im Hintergrund ist das Meer zu sehen.



"Kenne deine Stärken und akzeptiere deine Schwächen", schreibt die Beauty dazu und macht deutlich: "Zur Selbstliebe gehört es, die eigenen Stärken zu kennen und zu wertschätzen. Ein weiterer wichtiger Teil von uns selbst sind aber auch unsere Schwächen. Wenn wir sie akzeptieren und anerkennen können, haben wir auch die Möglichkeit, an ihnen zu wachsen ... Auch wenn das einfacher klingt, als es ist!"

Angelina gibt zu, dass ihr das selbst nicht immer leichtfalle. "Eine meiner Schwächen, wenn nicht sogar die größte, ist meine Ungeduld", gesteht sie. Sie arbeite zwar daran, doch gelinge ihr das nicht immer, "auch wenn ich durch meine Erkrankung dieses Jahr schon vieles in dieser Richtung tun konnte ...", betont das Model weiter.