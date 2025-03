Angelina Kirsch über Drama um Kater Balu: "Sehr heikel"

Angelina Kirsch (36) ist besorgt um Kater Balu. © Screenshot/Instagram/angelina.kirsch

"Es war die letzten Tage sehr emotional und sehr heikel - alles, was Balu anging", erklärte die 36-Jährige am Mittwoch in ihrer Story.

Das Wichtigste vorweg: "Balu ist am Leben und hoffentlich auf dem Weg der Besserung und der Regeneration." Angefangen habe das Drama um den kleinen Kater bereits am Sonntag.

Balu befand sich zu dem Zeitpunkt bereits in einer Tierklinik, als Angelina Kirsch die Nachricht erhielt, dass Balu nicht mehr selbstständig fresse und über eine Nasensonde aufgepäppelt werden müsse.

Am Samstag habe er Durchfall bekommen, und seine Blutwerte waren so schlecht, dass die Klinik riet, ihn zu besuchen. "Und das ist ja immer eigentlich ein nicht so gutes Zeichen. Eigentlich soll man die Tiere, wenn sie auf Station sind, möglichst nicht besuchen, damit sie nicht durcheinander kommen, warum man jetzt da ist und sie nicht wieder mitnimmt, wenn man geht", weiß das Curvy-Model.

Da es aber so schlecht um ihn stand, fuhr sie hin. "Danach war ich fertig", erinnert sie sich in ihrer Story. "Der Arme ist ein Häufchen Elend gewesen. Der war so dünn, dann hatte er natürlich die Nasensonde drin, die ihm oben am Köpfchen ein bisschen fixiert war, damit er sie nicht rausreißt. Und er stand auch total neben sich."

Zwar habe er gemaunzt, als er sie gesehen habe, aber sei sehr schwach gewesen und immer wieder auch apathisch und weggetreten. Ein herzzerreißendes Bild.