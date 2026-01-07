Angelina Kirsch von Lieferdienst betrogen: "Kohle weg, Essen nicht da"

Neumünster - Kein schöner Tag für Angelina Kirsch (37): Die frisch verheiratete Moderatorin hat sich am Dienstagabend sichtlich schlecht gelaunt bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Moderatorin Angelina Kirsch (37) hat sich sichtlich schlecht gelaunt am Dienstagabend via Instagram gemeldet. © Instagram/angelina.kirsch

Nachdem sich die 37-Jährige am Vormittag schon von ihrem Weihnachtsbaum und damit von der besinnlichen Zeit des Jahres hatte trennen müssen, hielt auch der Abend eine unangenehme Überraschung für sie bereit.

"Ihr wisst, ich bin jemand, der euch gerne Sachen empfiehlt, wenn sie gut sind. Ich bin aber auch jemand, der euch warnt, wenn etwas nicht gut ist. Und das ist jetzt leider heute Abend der Fall", erzählte das Curvy Model.

Ihr Ehemann Daniel und sie hätten ausnahmsweise mal etwas bei einem Lieferdienst bestellt. Problem: Das Essen sei einfach nicht gekommen! "Tatsächlich warten wir seit zwei Stunden", schimpfte Angelina.

Doppelt bitter: Laut Lieferdienst-App sei das Essen zugestellt worden. "Aber das ist nicht der Fall! Dann habe ich versucht, den Fahrer zu erreichen. Mehrfach, auch über die App. Es hat nicht funktioniert. Am Telefon ging gar nichts", verdeutlichte die Schleswig-Holsteinerin.