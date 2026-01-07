Angelina Kirsch von Lieferdienst betrogen: "Kohle weg, Essen nicht da"
Neumünster - Kein schöner Tag für Angelina Kirsch (37): Die frisch verheiratete Moderatorin hat sich am Dienstagabend sichtlich schlecht gelaunt bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.
Nachdem sich die 37-Jährige am Vormittag schon von ihrem Weihnachtsbaum und damit von der besinnlichen Zeit des Jahres hatte trennen müssen, hielt auch der Abend eine unangenehme Überraschung für sie bereit.
"Ihr wisst, ich bin jemand, der euch gerne Sachen empfiehlt, wenn sie gut sind. Ich bin aber auch jemand, der euch warnt, wenn etwas nicht gut ist. Und das ist jetzt leider heute Abend der Fall", erzählte das Curvy Model.
Ihr Ehemann Daniel und sie hätten ausnahmsweise mal etwas bei einem Lieferdienst bestellt. Problem: Das Essen sei einfach nicht gekommen! "Tatsächlich warten wir seit zwei Stunden", schimpfte Angelina.
Doppelt bitter: Laut Lieferdienst-App sei das Essen zugestellt worden. "Aber das ist nicht der Fall! Dann habe ich versucht, den Fahrer zu erreichen. Mehrfach, auch über die App. Es hat nicht funktioniert. Am Telefon ging gar nichts", verdeutlichte die Schleswig-Holsteinerin.
Angelina Kirsch lässt Betrug nicht auf sich sitzen und holt sich Geld zurück
Doch mit der Situation "Kohle weg, Essen nicht da, Stimmung im Keller" habe sie sich nicht abfinden wollen. "Ich habe mich jetzt natürlich über die App beschwert. Und habe Gott sei Dank mit PayPal bezahlt. Und mit PayPal wiederum gute Erfahrungen gemacht. Geld ist schon wieder da", so Angelina freudig.
So seien Daniel und sie zwar um ihr Essen, aber wenigstens nicht auch noch um ihr Geld gebracht worden - trotzdem hatte die 37-Jährige einen klaren Appell für ihre Community.
"Leute, Augen auf bei der Bestellung. Und nutzt bloß solch einen doppelten Boden, wenn ihr könnt. Also dadurch werden uns jetzt einige graue Haare erspart. Aber ein paar haben wir trotzdem gekriegt", unterstrich sie.
Immerhin: Die beiden mussten sich trotz der ausgebliebenen Essenslieferung nicht in den Schlaf hungern. "Dann gibt's halt jetzt Fischstäbchen und Salat", kommentierte Angelina mit einem müden Lächeln.
Titelfoto: Fotomontage: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/angelina.kirsch