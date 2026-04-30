Süße News aus der RTL-Redaktion: TV-Moderatorin erneut schwanger

Köln - Zuckersüße Baby -News aus dem RTL -Universum: Anna Fleischhauer (39) ist erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind.

RTL-Sportmoderatorin Anna Fleischhauer (39) ist wieder schwanger. © Bildmontage: Instagram/anna__fleischhauer (Screenshots)

Seit Sommer 2021 gehört die 39-jährige Sportmoderatorin zum festen Team des News-Formats "RTL Aktuell". Demnächst wird sie aber eine längere Pause einlegen und für die Zuschauer nicht mehr vor der Fernsehkamera zu sehen sein.

Wie der Kölner Privatsender und Fleischhauer in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, werde der erneute Nachwuchs voraussichtlich im September 2026 das Licht der Welt erblicken.

"Ich freue mich sehr darauf, noch einmal so ein großes Abenteuer erleben zu dürfen und bin gespannt darauf, wie sportlich das Leben mit zwei Kindern wird", wird die beliebte TV-Moderatorin in der Nachricht zitiert.

Auch auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ließ Fleischhauer kurz darauf die Baby-Bombe platzen.

Dort präsentierte die Blondine, die mit dem Kolumnisten Jan Fleischhauer weder verwandt noch verschwägert ist, ganz stolz ihre schon leicht gewölbte Körpermitte.