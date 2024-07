"Schämst du dich kein bisschen?": Anna Heiser üblen Kommentaren ausgesetzt

"Leider ist es noch nicht bei allen angekommen, aber wir sind die Generation, in der ein Wandel zur Gleichberechtigung in der Elternschaft stattfindet", schrieb Anna sichtlich entnervt unter ihren Beitrag. "In der die Väter durchaus eine Windel wechseln und deren Kinder beruhigen können." [Die Rechtschreibung aller Zitate wurde von der Redaktion angepasst.]

So schienen viele Nutzer ein Problem damit gehabt zu haben, dass Anna ihren Mann mit den gemeinsamen Kindern alleingelassen hat – und das, obwohl die Knöpfe bei ihrem eigenen Vater doch eigentlich in besten Händen sein sollten.

"Schämst du dich kein bisschen?", "Du solltest keine Kinder kriegen", "Dein Mann und die Kinder tun mir sehr leid", "Du hast deinen Mann nicht verdient." - Am gestrigen Mittwoch teilte die Zweifachmama ein Reel auf ihrem Instagram-Account und machte darin auf einige wirklich fiese Kommentare aufmerksam, die sie in letzter Zeit erreicht hatten.

Anna Heiser (34) lässt sich von den fiesen Kommentaren nicht unterkriegen.

Darüber hinaus betonte sie, dass es an der Zeit sei, dass sich das Frauenbild einiger endlich ändern sollte. "Wir sind nicht 'nur' Mamis und Ehefrauen – wir sind immer noch wir selbst."

An alle Personen, die noch immer der Überzeugung seien, dass sie aufgrund ihres Ausflugs eine schlechte Mutter und Ehefrau sei, richtete sie klare Worte: "Dein Leben ist nicht mein Leben. Deine Meinung ist subjektiv. Also wenn du es nicht für richtig hältst, was ich mache, ist es okay - ich nehme es zur Kenntnis."

Dennoch treffe sie ihre eigenen Entscheidungen. "Und dein Entsetzen darüber wird es nicht ändern."

Mehr wolle sie zu diesem Thema nicht mehr sagen. "Ach, vielleicht doch noch was!", schrieb sie abschließend unter ihren Beitrag. "Ich werde mir solche 'Auszeiten', egal ob beruflich oder nicht, öfter nehmen!" Das hat gesessen.