Anna Hofbauer hat ekligen Besuch in ihrer Wohnung: "Ich bin fix und fertig"

Ex-"Bachelorette" Anna Hofbauer (35) hat sich am Dienstag aufgelöst via Instagram gemeldet. Sie hatte in ihrer Wohnung Besuch von einer Nacktschnecke.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schock für Anna Hofbauer (35): Die ehemalige "Bachelorette" ist am Dienstag in ihrer Wohnung besucht worden - von einer Nacktschnecke! Ex-"Bachelorette" Anna Hofbauer (35) hat sich am Dienstag aufgelöst via Instagram gemeldet. Sie hatte in ihrer Wohnung Besuch von einer Nacktschnecke. © Fotomontage: Instagram/anna_hofbauer.official Vollkommen aufgelöst meldete sich die Schauspielerin am Nachmittag via Instagram bei ihren rund 90.000 Fans. Zu einem Bild, auf dem sie erschrocken in die Kamera schaut, schrieb die 35-Jährige: "Freunde, ich bin fix und fertig." Anschließend ging die Mutter zweier Jungs (Leo und Carlo) ins Detail - und erklärte: "Als wenn gerade nicht schon genug passiert, haben wir jetzt auch noch irgendwo in der Wohnung eine Nacktschnecke." Dazu müsse gesagt werden, dass eine Nacktschnecke für sie in etwa so schlimm sei wie eine Spinne oder eine Schlange für andere - zumindest habe die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin das durch den Vorfall herausgefunden. Promis & Stars Tausende nehmen Abschied von Sinead O'Connor (†56) Der tierische Besuch sorgte aber nicht nur für Unwohlsein bei der Frau von Schauspieler Marc Barthel (33, "Notruf Hafenkante"), sondern auch für reichlich Unverständnis: "Wir wohnen im vierten Stock mitten in der Stadt und bekommen Besuch von einer Nacktschnecke?!?!?" Zu allem Überfluss sei das Tier in der Hamburger Wohnung auch noch verschwunden: "Wir haben die Spur nachverfolgt: Sie ist vom gekippten Fenster, über den Laufwagen von Carlo, über die Wand und die Fernsehbox. Und beim Teppich verliere ich die Spur", wimmerte die Blondine. Ex-"Bachelorette" Anna Hofbau auf Instagram Anna Hofbauer hat gerade sowieso schon keine leichte Zeit Der unnötige Trubel kommt für die 35-Jährige zur Unzeit: Neben ihrem stressigen Alltag als Mama muss sich Anna aktuell auch noch mit ihrem alten Management herumschlagen, von dem sie sich vor einiger Zeit getrennt hatte. Dieses hatte ihr unter anderem dazu geraten, sich doch von ihrem Ehemann zu trennen - ein No-Go für die Wahl-Hamburgerin, die daraufhin die Reißleine zog und kündigte. Aktuell helfe ihr ein Anwalt dabei, "aus dem Ganzen" herauszukommen, so die frühere Musicaldarstellerin. Auf den Nacktschnecken-Besuch hätte sie aber so oder so verzichten können!

