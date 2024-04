Als Anna-Maria Ferchichi ihren Koffer öffnet, trifft sie der Schlag

Anna-Maria Ferchichi (42) hat mit Erschrecken festgestellt, dass ihr bei der Bushido-Tour eine Handtasche mit wertvollem Schmuck gestohlen worden ist. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Bei ihrer Rückkehr am Donnerstagmorgen wollte die 42-Jährige, die nach der Tournee erst einmal in ein kleines Loch gefallen ist, ihre vier Koffer gemeinsam mit Tochter Laila auspacken, wobei einer aber am Flughafen vergessen wurde.

Eines der Gepäckstücke hätte sie während der Konzert-Tour nur sehr selten geöffnet. "Da waren meine Sportsachen drin, Wechselschuhe und eben auch eine Ersatzhandtasche", berichtete Anna-Maria.

Und genau diese Handtasche fehlte nun offensichtlich, wie sie beim Öffnen des Koffers feststellten musste, und darin befand sich laut ihrer Aussage ihr Schmuck, durch dessen Verlust ein Schaden "in sechsstelliger Höhe entstanden" sei.

"Kennt Ihr das, wenn Ihr sofort so einen Stich ins Herz bekommt?", fragte sie ihre Follower bei Instagram. Genau das habe sie in diesem Augenblick gefühlt.

Sie habe sofort ihren Mann Anis über den Verlust der Tasche informiert. Der habe noch versucht, sie zu beruhigen, weil ein Koffer ja schließlich am Flughafen geblieben sei.